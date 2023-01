Fallece la Hermana André, la persona más longeva del mundo

PARÍS (AP) — Una monja francesa, que se cree era la persona más anciana del mundo murió unas pocas semanas antes de su 119no cumpleaños, según dijo el miércoles un portavoz de la residencia donde vivía en Toulon, Francia.

Lucile Randon, conocida como hermana André, nació en la localidad de Ales, en el sur de Francia, el 11 de febrero de 1904. También era una de las sobrevivientes más ancianas del Covid-19. Falleció a las dos de la mañana del martes en la residencia de Sainte-Catherine-Laboure, indicó el vocero David Tavella.

El Gerontology Research Group, que comprueba datos de personas que se cree tienen 110 años o más, la consideraba la persona conocida más anciana del mundo tras la muerte de la japonesa Kane Tanaka, de 119 años, el año pasado.

La hermana André dio positivo en coronavirus en enero de 2021, poco antes de su 117mo cumpleaños, pero tenía tan pocos síntomas que no se había dado cuenta de que estaba infectada. Su supervivencia acaparó titulares dentro y fuera de Francia.

El año pasado, cuando se le preguntó por su excepcional longevidad, dijo a los medios franceses que “trabajar (...) te hace vivir. Yo trabajé hasta que tenía 108”. Se sabía que cada día disfrutaba de un vaso de vino y chocolate.

Sor André, en el último tramo de su vida ciega y en silla de ruedas, no escondía desde hacía algunos años cierto cansancio y confesaba que su deseo era “morir pronto”. Pero “Dios no me escucha, debe estar sordo”, dijo la mujer en una larga entrevista con la AFP en febrero del año pasado.

La persona conocida más anciana del mundo registrada por el Gerontology Research Group es ahora María Branyas Morera, nacida en Estados Unidos y residente en España, que tiene 115 años.

El título de persona más anciana del mundo no es atribuido por ningún organismo oficial, pero los especialistas concordaban en que la religiosa era la persona de mayor edad de la que se podía verificar el estado civil.

El libro Guiness de los Récords le confirió ese rango el 25 de abril de 2022, tras el fallecimiento, a los 119 años, de la japonesa Kane Tanaka.