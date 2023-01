Barbara Walters, despiden a `superestrella´ de los noticieros

NUEVA YORK (AP).— Barbara Walters, la intrépida entrevistadora, presentadora y conductora de programas de televisión que fue la primera mujer en convertirse en una superestrella de los noticieros durante una carrera excepcional por su duración y variedad, falleció a los 93 años de edad.

La televisora ABC interrumpió su programación para anunciar el deceso de Walters, acaecido el viernes por la noche.

“Vivió su vida sin arrepentimientos. Fue una pionera no solo para las periodistas sino para todas las mujeres”, dijo su publicista, Cindi Berger, en un comunicado en el que indicó que Walters murió en paz en su casa de Nueva York.

Un vocero de ABC no realizó comentarios más allá de compartir la declaración de Bob Iger, el director general de la empresa matriz la cadena, The Walt Disney Company.

“Barbara era una auténtica leyenda, una pionera no solo para las mujeres en el periodismo sino para el propio periodismo", afirmó Iger.

Durante sus casi cuatro décadas en la cadena ABC, y antes en la NBC, sus entrevistas exclusivas con gobernantes, integrantes de la realeza y artistas le concedieron un estatus de celebridad equiparable con el de esos personajes, al tiempo que la situaban a la vanguardia de la tendencia que convirtió a los reporteros de televisión en estrellas.

Al final de su carrera dio un nuevo giro al infoentretenimiento con “The View”, un “kaffee klatsch” en vivo emitido por ABC entre semana, en el que un grupo de mujeres conductoras trata todo tipo de asuntos y recibe a invitados que van desde líderes mundiales hasta ídolos adolescentes. Con esa aventura y ese éxito inesperado Walters consideraba “The View” como la cereza del pastel de su carrera.

Un comunicado del programa recordó que Walters creó “The View” en 1997 “para defender las voces de las mujeres”.

“Estamos orgullosos de ser parte de su legado”, agregó la nota.

Walters ocupó titulares en 1976 al convertirse en la primera mujer conductora de un noticiero, con un salario sin precedentes de un millón de dólares que despertó asombro. Su determinación era legendaria, ya que competía no solo con cadenas rivales sino con compañeros dentro de la suya por cada “logro” en un mundo con cada más vez más entrevistadores, incluyendo mujeres que seguían sus pasos.

“¡Nunca esperé esto!”, afirmó en 2004 al hacer balance de su éxito profesional. “Siempre pensé que sería guionista de televisión. Nunca pensé que me pondría delante de una cámara”.

Pero se desenvolvía con naturalidad en ese escenario, especialmente cuando lanzaba preguntas mordaces a sus entrevistados.

“No tengo miedo cuando hago una entrevista, ¡no tengo miedo!”, dijo a The Associated Press en 2008.

A Walters le sobrevive su hija Jacqueline Danforth.

“Espero ser recordada como una periodista buena y valiente. Espero que algunas de mis entrevistas no hayan creado historia, sino que hayan sido testigo de la Historia, aunque sé que se ha utilizado ese término”, declaró Walters tras dejar “The View” en 2014. “Creo que cuando miro lo que he hecho, tengo la gran sensación de haber conseguido cosas. No quiero parecer orgullosa y altiva, pero creo que he tenido una carrera maravillosa y estoy encantada por ello”.