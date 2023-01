Hacen vibrar a Times Square por Año Nuevo

NUEVA YORK.— El clima sombrío y brumoso no disuadió a miles de personas de inundar Times Square para ver caer la esfera en la primera fiesta de Nochevieja sin restricciones desde 2019.

El gran espectáculo anual fue el primero en dos años en tener cero restricciones relacionadas con el Covid-19: sin cubrebocas, sin vacunas, sin distanciamiento social.

El levantamiento de las reglas de capacidad limitada significó que el popular destino turístico estuviera nuevamente lleno de personas ansiosas por volver a la normalidad.

La mayoría se había concentrado en la plaza del centro de la ciudad temprano el sábado por la mañana para reclamar lugares privilegiados.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, tuvo el honor de oprimir el botón para iniciar el descenso de 60 segundos de la esfera de Año Nuevo de Waterford Crystal, con luces de neón y fuegos artificiales mientras la multitud gritaba la cuenta regresiva final.

Velada musical en Times Square

Como es tradición, un variado cartel musical se presentó en el escenario.

Duran Duran, de reciente ingreso al Salón de la Fama del Rocanrol, fue uno de los artistas invitados.

La banda interpretó sus mayores éxitos, como “Hungry Like the Wolf”, “The Reflex” y “Río”. Fue la culminación de un increíble año de regreso para las leyendas del rock de los años 80.

Los cantantes vencieron el frío vistiendo grandes abrigos de peluche y afortunadamente se salvaron del aguacero que puso en peligro otras actuaciones.

New Edition, la icónica banda de R&B de los años 80, también brilló en el tradicional concierto.

La banda hizo un recorrido por sus grandes éxitos en celebración no solo de su 40o. aniversario como grupo, sino también como inicio de su “Legacy Tour”, que comenzará en marzo.

Los integrantes del grupo Bobby Brown, Ricky Bell, Ralph Tresvant, Michael Bivins, Ronnie Devoe y Johnny Gill dieron un gran espectáculo como muestra de lo que vendrá en la gira. Interpretaron una mezcla de sus canciones más conocidas y de éxitos en solitario, como “Rub You The Right Way”, “My Prerogative”, “Poison” e “If It Isn’t Love”.

Ataviados con trajes azules a juego, perfectos para el clima frío y lluvioso, mostraron sus movimientos de baile y no perdieron el ritmo, a pesar del escenario resbaladizo por la lluvia.

A la fiesta musical se unió J-hope, de la banda BTS. “Tengo buenos recuerdos con BTS aquí, pero experimentar esto por mi cuenta también es significativo. Ustedes trabajaron muy duro en 2022 y estoy muy agradecido, muchas gracias por amar a BTS. Los amo Army”, compartió Jung Hoseok en sus redes sociales tras su show en la Gran Manzana.

Durante la transmisión televisiva hubo actuaciones pregrabadas en Disneyland de Aly & AJ, Bailey Zimmerman, Ben Platt, Ciara, Fitz & The Tantrums, Halle Bailey, Lauren Spencer Smith, Maddie & Tae, Shaggy y TXT.— nypost.com y hollywoodlife.com