Preparan ejecución de Amber McLaughlin, primera mujer transgénero condenada a muerte en EE.UU.

JEFFERSON.- Estados Unidos prepara la primera ejecución de una mujer transgénero a menos que el gobernador de Missouri, Mike Parsons, apruebe la solicitud de clemencia de Amber McLaughlin.

La ejecución de Amber McLaughlin está programada para mañana martes 3 de enero y por el momento sigue en pie debido a la oficina del gobernador aún estaría analizando la solicitud de clemencia.

De acuerdo con datos citados por La Opinión, dos personas fueron ejecutadas en Missouri tras recibir la pena de muerte en 2022, Kevin Johnson de 37 años por una emboscada a un oficial de Kirkwood y Carman Deck por el asesinato de James y Zelma Long durante un robo en su casa en De Soto.

Scott McLaughlin, ahora Amber McLaughlin, fue condenado a muerte por la violación y asesinato de una mujer, Beverly Guenther, en 2003. En 2006 se declaró culpable de asesinato en primer grado.

En 2016 un tribunal ordenó una nueva audiencia de sentencia y en 2021 un tribunal federal de apelaciones restableció la pena de muerte a Amber McLaughlin.

Amber McLaughlin y su equipo legal solicitaron formalmente clemencia al gobernador Parsons argumentando tener daños cerebrales y trauma en la infancia, problemas mentales que afirmaron el jurado no escuchó durante el juicio.

En la petición de clemencia de Amber McLaughlin señala haber sufrido por una infancia traumática y otros problemas de salud mental como disforia de género, depresión y tendencias suicidas.

Presuntamente su padre adoptivo la maltrataba; en una ocasión el habría restregado heces en la cara y en otra usó una pistola paralizantes en su contra.

Respecto a la disforia de género señaló que causa angustia y otros síntomas por la disparidad entre la identidad de género y su sexo asignado al nacer.

Amber McLaughlin ha sido "sólidamente diagnosticada con discapacidad intelectual limítrofe" y "universalmente con daño cerebral así como síndrome de alcohol fetal".

Asimismo indicó que la pena de muerte a Amber McLaughlin no fue aprobada por unanimidad por el jurado, lo cual es necesario en la mayoría de los estados donde esta condena está permitida.

"La ley de Misuri considera que un jurado no unánime es un jurado bloqueado, por lo que se recurrió a una norma que permite al juez imponer una sentencia por su cuenta […] el juez se basó en circunstancias agravantes rechazadas por el jurado para condenar a muerte a McLaughlin".

El equipo de la condena agregó que “la investigación ha reconocido el arrepentimiento sincero de McLaughlin y también lo han hecho todos y cada uno de los expertos que la han evaluado en los años que han pasado desde el juicio" en su petición al gobernador.

De acuerdo con el Centro de Información contra la Pena de Muerte, de no recibir clemencia del gobernador Parsons, Amber McLaughlin de 49 años sería “la primera persona trans a la que se le ha asignado fecha de ejecución en Estados Unidos”.

Amber McLaughlin no ha iniciado algún proceso legal para cambiar su nombre o realizarla transición física, por lo que permanece en el Centro Correccional de Potosi, cerca de San Luis, solo para hombres.

“Creemos que Amber ha demostrado un coraje increíble porque puedo decirles que hay mucho odio cuando se trata de ese tema”, dijo el lunes su abogado, Larry Komp, quien agregó que la identidad sexual de su cliente “no es el enfoque principal” de la solicitud de clemencia.

??#BREAKING: Tomorrow Missouri could become first state to execute a transgender woman°°??#Missouri | #USA °

Amber McLaughlin 49, is the first transgender woman to be scheduled for lethal injection after being found guilty of killing her former girlfriend back in 2003 pic.twitter.com/UQq5vx80jx — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 3, 2023