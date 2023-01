Jacinda Ardern, blanco de acosos y amenazas

SÍDNEY, Australia (EFE).— Prominentes figuras políticas y públicas de Nueva Zelanda denuncian que la primera ministra, la laborista Jacinda Ardern, quien dimitió de forma inesperada anteayer, fue sometida a un acoso y amenazas “sin precedentes” que no hizo sino ir en aumento en los últimos años.

La exprimera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, la primera mujer en ocupar el cargo en el país, afirmó que Jacinda Ardern se había enfrentado a un nivel de ataques “sin precedentes” durante su mandato, que empezó en 2017, siendo reelegida en 2020.

“La presión sobre los primeros ministros siempre es alta, pero en la era de las redes sociales, el ‘clickbait’ y las noticias durante 24 horas los 7 días de la semana, Jacinda ha sido sometida a un nivel de odio y acoso que para mí no tiene precedentes en nuestro país”, aseguró Helen Clark tras el anuncio de Jacinda Ardern.

Por su parte, la dirigente del Partido Maorí, Debbie Ngarewa-Packer, definió a Jacinda como una “líder excepcional” que “ha sido sacada del cargo por el constante vilipendio” del que ha sido objeto.

“Su familia ha hecho frente a los ataques más feos posibles durante los pasados dos años”, denunció Ngarewa-Packer.

Anteayer, la primera ministra anunció por sorpresa que abandonará el cargo no más tarde del 7 de febrero al no tener más “energía” para continuar, si bien afirmó que los abusos dirigidos contra ella o su familia no han sido un “factor decisivo” para su renuncia.

La Policía de Nueva Zelanda informó en junio pasado que las amenazas contra Jacinda casi se triplicaron en los últimos tres años, en parte debido al movimiento anti-vacuna —que protagonizó protestas masivas en 2022— y a la oposición a la legislación para regular las armas de fuego tras el atentado de Christchurch en 2019.

El pasado año, las apariciones públicas de Jacinda atrajeron cada vez más grupos de oponentes, en ocasiones abusivos, publicó ayer Radio New Zealand, que añade que “varios hombres fueron detenidos por amenazar con asesinar” a la dirigente en 2022.