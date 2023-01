La tiktoker Marilyn Martínez fue víctima de feminicidio en Perú; su esposo sería culpable

PERÚ.- Marilyn Martínez era una tiktoker que solía compartir vídeos sobre sus rutinas de ejercicio, momentos con su esposo e hijo, así como algunos clips bailando, pero todo terminó cuando fue hallada sin vida en su propia casa.

Marilyn Yesenia Martínez Gonzales se dio a conocer en redes sociales gracias a su cuenta de TikTok: marilyn.fitmommy

La pareja vivía en pareja desde hace 10 años aproximadamente; pero además de acuerdo a los registros de la comisaría del distrito demuestran que Marilyn Martínez sufría violencia constante de parte de su pareja. Medios locales mencionan que en 2012, Marilyn Martínez, de 17 años, fue víctima de agresiones físicas a manos de su pareja, Alexander Israel, de más de 30 años.

De acuerdo con la denuncia, esa ocasión era la quinta vez que la mujer recibía agresiones, las cuales habrían ocurrido frente a su hijo, en ese entonces un niño de 1 año y 2 meses de edad

Pero la tragedia más grande ocurrió el pasado 16 de enero cuando, en horas de la tarde los vecinos escucharon gritos y pedidos de auxilio por lo que llamaron a la Policía. Cuándo las autoridades de Perú llegaron a la casa de la pareja, localizada en el distrito de San Borja (en la provincia peruana de Lima) y se encontraron con la joven, de 29 años, tirada en suelo con varias heridas de arma blanca que no dieron vía a que el personal médico pudiera intentar salvarla.

Según la policía, cuando hallaron la escena del crimen, el niño se encontraba encerrado en una de las habitaciones, escondido por lo que acababa de ver. Al llegar, encontraron el cuerpo de la mujer tirado en el piso, mientras que el agresor estaba sentado en un sillón.Ahí, el detenido identificado como Alexander Israel Pinedo Barrón, confesó que mató a su esposa.

La última publicación de la joven fue el 15 de enero, un día antes de que le arrebataran la vida y en esta entregaba un mensaje que apelaba a la autonomía de las mujeres con la canción Flowers de Miley Cyrus.

De acuerdo con las primeras investigaciones, un ataque de celos llevó a que Alexander Israel, esposo de Marilyn Martínez, tomara un cuchillo de la cocina y la agrediera sin piedad.

“Normal, grábame, con todo, todo ha sido puñal. Yo cuando la maté vi el hueso de ella, vi toda la sangre que salía. Entonces yo dije: ‘acá, me toca a mí’, pero como soy un cobarde no me pude suicidar”, afirmó el individuo peruano. “Ahora ya sé lo que me espera”, agregó.