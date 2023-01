Revelan vídeo del ataque al esposo de Nancy Pelosi: ''Me niego a verlo'', dice la congresista

SAN FRANCISCO.- Un vídeo del violento ataque al esposo de Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, fue difundido por decisión de un juez de California este viernes 27 de enero.

Las imágenes fueron captadas por la cámara corporal de los policías que respondieron a la llamada al número de emergencias 911 de Paul Pelosi el pasado 28 de octubre de 2022.

El ataque al esposo de Nancy Pelosi fue orquestado por David DePape, un seguidor de teorías de conspiración que pretendía secuestrar a la congresista de EE.UU., interrogarla y romperle las rodillas si sentía que le estaba mintiendo.

Una coalición de medios estadounidenses y agencias de noticias como The Associated Press pidieron acceso a la evidencia que los fiscales presentaron en la audiencia pública del mes pasado después de que la Fiscalía de distrito en San Francisco se negó a proporcionar el material.

Stephen Murphy, un juez de la corte estatal de California determinó que no había motivos para no publicar el vídeo pese a las objeciones de la defensa y los fiscales.

DePape irrumpió en la casa de los Pelosi en San Francisco, California con la intensión de secuestrar a la congresista, quien se encontraba en Washington en ese momento por lo que mantuvo a su esposo como rehén hasta la llegada de los oficiales.

El vídeo muestra cuando las autoridades llegan al domicilio y les abren la puerta DePape y Paul Pelosi, ambos sosteniendo un martillo que los policías pidieron dejen en el suelo pero en lugar de dejarlo caer, el atacante lo usó para golpear al esposo de la política.

Los oficiales entran a la casa cuando comienza el ataque y logran someter a DePape mientras que Pelosi yace inconsciente en el suelo.

Surveillance video showing a man breaking into Nancy Pelosi's home dispels a baseless conspiracy theory that circulated after the attack on her husband: that the suspect had not broken in and was invited in and then got into a fight with Paul Pelosi. https://t.co/VTSIgo0ySU pic.twitter.com/0CyCSBcyVs — The New York Times (@nytimes) January 27, 2023

Paul Pelosi fue hospitalizado y sometido a cirugía por “una fractura de cráneo y graves lesiones en el brazo derecho y las manos”, dijo un portavoz de la entonces presidenta de la Cámara Baja, cuyo esposo pudo salir del nosocomio una semana después.

Tras la difusión del vídeo del ataque a su esposo, Nancy Pelosi dijo que no tiene deseos de verlo: “Sería muy difícil ver un ataque a la vida de mi esposo“.

Sobre la salud de su esposa dijo que ha “mejorado un poco” pero necesitaría “al menos tres meses para volver a la normalidad”.

Audio from a 911 call shows how Paul Pelosi tried to convey the danger he was in without angering an intruder who went on to brutally attack him. He's heard saying there is “a gentleman here waiting for my wife,” whom he identifies as Nancy Pelosi. https://t.co/VvYBcxn8ZL pic.twitter.com/LJYbkqPv3Z — The New York Times (@nytimes) January 27, 2023