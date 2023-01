Rusia niega amenaza de lanzar misiles contra Reino Unido

MOSCÚ.- Boris Johnson, exprimer ministro del Reino Unido, acusó a Vladimir Putin, presidente de Rusia, de amenazarlo con lanzar un misil a su país, esto poco antes del inicio de la guerra con Ucrania a principios de 2022.

La guerra entre Rusia y Ucrania estalló en febrero de 2022 tras varias décadas de conflicto entre ambos cuando Putin se opuso a los esfuerzos del presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, de ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN, por sus siglas en inglés).

Presuntas amenazas de Rusia a Reino Unido

De acuerdo con Boris Johnson, cuando aún era Primer Ministro entabló una llamada telefónica con Putin en la que le advirtió que una invasión a Ucrania llevaría a “sanciones” de Occidente y un aumento de las tropas de la OTAN en las fronteras de Rusia.

Noticias Relacionadas Caída de misiles rusos a Polonia. Todo lo que sabemos del incidente al momento

La llamada habría tenido lugar en idioma inglés y al principio Boris le reiteró a Putin que Ucrania no entraría en la OTAN “en un futuro próximo. Lo sabes perfectamente'”.

"En un momento me amenazó y me dijo: 'Sabes, Boris, no quiero hacerte daño, pero con un misil solo tardaría un minuto. O algo así", acuso el ex primer ministro.

Boris Johnson (Reino Unido) y Vladimir Putin (Rusia)

"Creo que por el tono tan relajado que estaba adoptando, la especie de aire de distanciamiento que parecía tener, simplemente estaba siguiendo el juego a mis intentos de que negociara", agregó.

Rusia desmiente amenazas a Boris Johnson

Este lunes 30 de enero, el Kremlin negó haber amenazado a Boris Johnson o al Reino Unido durante la llamada entre los líderes de Estado.

"Lo que dijo el señor Johnson no es cierto. Más precisamente, es mentira", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien dijo estar al tanto de los temas que hablaron durante la llamada telefónica pero aseguró que “no hubo amenazas de misiles”.

"Al hablar de los retos de seguridad para la Federación Rusa, Putin señaló que en caso de que Ucrania se uniera a la OTAN, el posible despliegue de misiles de la OTAN o de Estados Unidos cerca de nuestras fronteras significaría que cualquier misil llegaría a Moscú en cuestión de minutos", dijo Peskov.

"Si este pasaje se entendió así (una amenaza), es una situación muy incómoda", aseguró el portavoz.

Vladimir Putin, presidente de Rusia

Las declaraciones de Boris Johnson son parte de un adelanto de un documental de la BBC, "Putin contra Occidente", durante el cual se examinan las interacciones y tratos de Putin con otros jefes de Estado.

Te puede interesar: Ucrania amenaza con boicotear los Juegos Olímpicos de París 2024 si participa Rusia