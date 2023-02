En Uruguay, ministro renuncia tras controversia por título universitario inválido

MONTEVIDEO.- Adrián Peña, Ministro de Ambiente de Uruguay, renunció a su cargo debido a la polémica alrededor de su título universitario, el cual se habría atribuido sin haber concluido formalmente su carrera.

En la declaración realizada ante el Palacio Legislativo, el ministro dijo aclaró la controversia al explicó que cursó y aprobó todas las asignaturas de la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Católica además de finalizar su tesis pero le faltó un curso para obtener el título.

"Asumí el error y hoy lo pago con lo más alto que me puede costar. Que no me pesa porque no estoy aferrado al cargo. Me pesa por las ganas de hacer cosas", expresó Adrián Peña.

La Universidad Católica del Uruguay estaría analizando si el ministro de Ambiente, Adrián Peña, completó los cursos necesarios para recibir el título. pic.twitter.com/CRdHgMfW5q — Telemundo (@TelemundoUY) January 27, 2023

Según informó el semanario local Búsqueda, Adrián Peña de 47 años de edad se atribuyó el título universitario que dijo haber obtenido en 2022 con la aprobación de la tesis final.

De acuerdo con el ahora ex funcionario, su renuncia era voluntaria y no fue solicitada por Luis Lacalle Pou, Presidente de la República de Uruguay.

Denuncian plagio de tesis de Yasmín Esquivel, en México

En diciembre de 2022 la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel Mossa fue señalada por presuntamente plagiar su tesis de la licenciatura en Derecho en 1987 cuando era estudiante de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM.

La acusación fue hecha semanas antes de la votación para elegir al nuevo presidente del organismo.

El señalamiento en contra de Yasmín Esquivel causó polémica en México, tanto entre ciudadanos en redes sociales como políticos de oposición, tras lo cual surgieron campañas y peticiones en línea exigiendo que la supuesta favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la SCJN renuncie a su cargo.

La FES Aragón confirmó que la tesis de Yasmín Esquivel era una "copia sustancial" del trabajo presentado por Edgar Ulises Báez un año antes en la Facultad de Derecho de la UNAM.

