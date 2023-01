La amenaza de Irán a Francia por concurso de caricaturas del líder supremo, Ali Khamenei

El régimen de Irán condenó el concurso de caricaturas de su líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, convocado por Charlie Hebdo, revista satírica de Francia, y que calificó como “insultante”.

“El acto insultante e indecente de una publicación francesa sobre caricaturas de la autoridad religiosa y política no quedará sin una respuesta efectiva y decisiva”, advirtió el ministro de Exteriores iraní, Hosein Amirabdolahian.

Amirabdolahian afirmó que en el régimen iraní “no permitiremos que el Gobierno francés se pase de la raya. Han tomado el camino equivocado, definitivamente”. Previamente habían incluido a Charlie Hebdo en su lista de sanciones.

El pasado 9 de diciembre Charlie Hebdo anunció “competición internacional para producir caricaturas del líder supremo de la República Islámica de Irán”.

La revista describió a Hosein Amirabdolahian como “un símbolo del pensamiento retrógrado, la estrechez de mente y la intolerancia del poder religioso”.

En su convocatoria la revista pidió a los caricaturistas que “apoyen a los iraníes que están luchando por la libertad ridiculizando a su líder religioso de otra época y enviándolo al olvido histórico.

Charlie Hebdo, conocida por sus publicaciones en contra del régimen iraní, argumentó como “la ambición política del ayatolá (Ruholá) Khomeini de crear una República Islámica ha llegado a su fin, demostrando la absurdez de intentar gestionar una sociedad moderna con preceptos religiosos”.

“La libertad a la que aspiran todos los seres humanos es incompatible con lo arcaico del pensamiento religioso y el sometimiento a toda autoridad supuestamente espiritual, de la que Khamenei es el ejemplo más deplorable”, afirmó.

Este miércoles 4 de diciembre la revista Charlie Hebdo anunció a los ganadores del concurso de caricaturas e indicó que recibieron “más de 300 dibujos y miles de amenazas”.

En un editorial donde explicó los motivos del concurso, la revista recordó cómo su sede fue el blanco de un atentado en 2015 en el que murieron doce personas y que este 7 de enero se conmemoran siete años del ataque.

El concurso “es también una forma de recordar que los motivos por el que fueron asesinados dibujantes y redactores de Charlie Hebdo hace años siguen de actualidad, por desgracia”, expresaron en su editorial.

“Las caricaturas del guía supremo que hemos recibido son la prolongación de lo que los dibujantes de Charlie Hebdo asesinados siempre denunciaron […] Los que se niegan a someterse a los dictados de las religiones asumen el riesgo de pagar con su vida”.

Charlie Hebdo resaltó que “los diseños que hemos recibido llegan de las cuatro esquinas del mundo, lo que demuestra, a aquellos que aún lo duden, la dimensión universal de la caricatura y el respeto a la libertad ante la arbitrariedad religiosa”.

Por último destacó que al no haber un premio para el concurso, por lo que no hay posiciones para los ganadores, ya que esto habría “infravalorado el resto de dibujos” y se ha preguntado “qué recompensa estaría a la altura del valor de decir ‘no’ a los tiranos religiosos”.

Puedes ver todas las caricaturas ganadoras del concurso #MullahsGetOut en este enlace.

Ali Khamenei es el líder supremo de Irán y la clase dirigente clerical islámica, quien fue elegido para suceder al ayatolá Jomeini en 1989.

Actualmente es el jefe de Estado con más años de servicio en el Medio Oriente y el segundo líder iraní con el mayor tiempo al servicio durante el último siglo, solo superado por Shah Mohammad Reza Pahlavi.

En 2010 la revista Forbes lo calificó como 26ª "persona más poderosa del mundo".

Durante 2022 se enfrentó y criticó una serie de protestas en Irán por la muerte de Mahsa Amini bajo custodia de la policía de la moral.

Mahsa Amini, nombre de pila Jhina, fue detenida el pasado 13 de septiembre por infringir las normas que obligan a las mujeres a cubrir sus cabezas con un hiyab ajustado.

El arresto de la joven dio paso a una serie de protestas, las cuales escalaron a enfrentamientos y acciones como la quema de una estatua del presidente Ebrahim Raisi tras la muerte de Mahsa Amini mientras se encontraba bajo custodia policial el 16 de septiembre.

This is not a scene from The Handmaid's Tale. But it might explain why people chant “death to the dictator” throughout Iran. #MahsaAmini #????_????? #IranProtests2022 pic.twitter.com/nPKHagWnxI — Omid Memarian (@Omid_M) September 25, 2022