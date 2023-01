Revelan el mayor sufrimiento de Benedicto XVI

CIUDAD DEL VATICANO (EFE).— El jesuita Federico Lombardi fue vocero de Benedicto XVI durante los ocho años de su pontificado y el responsable de comunicar los detalles de su sorprendente renuncia o del caso del robo de los documentos por parte de su mayordomo, pero en una entrevista a EFE asegura que lo más doloroso para Joseph Ratzinger fue el sufrimiento que causaron los abusos sexuales por parte de integrantes de la Iglesia.

Lombardi, portavoz de la Santa Sede en sustitución del médico y periodista español Joaquín Navarro Valls durante una década, hasta 2016, tras la elección de Francisco, recibe a EFE en la nueva sede de la Fundación Ratzinger, de la que es presidente, en un hueco entre sus compromisos de estos días tristes y llenos de recuerdos tras la muerte de Benedicto XVI el sábado pasado, a los 95 años.

“Padre Lombardi”, como le conocían todos los periodistas, mantuvo una calma extrema y sorprendente a la hora de confirmar la histórica renuncia de Benedicto XVI.

“Para mí fue un gran experiencia, intensa, pero muy serena, sin particulares preocupaciones porque su actitud fue totalmente clara. Era evidente que había rezado mucho y que había profundizado mucho en la decisión, con humildad, y pensando en su responsabilidad ante la Iglesia”, explica.

“Mi servicio fue explicar esto. Que no era una tragedia, que no había que sentir preocupación. Que era una decisión nueva, claro, para nuestra historia, pero que la posibilidad de renuncia estaba prevista en el Derecho Canónico y que no era algo revolucionario, sólo que hasta entonces nadie lo había utilizado”, agrega.