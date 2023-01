INGLATERRA.— Una vez más TikTok se ve envuelta en una polémica que ha generado el descontento de varios internautas, pues medios internacionales informaron que una joven denunció que la red social le suspendió su cuenta por considerar que publicaba contenido de mal gusto. Sin embargo, las publicaciones solo la mostraban a ella luciendo su rostro al natural.

Joven con acné denuncia que TikTok suspendió su cuenta debido a su problema en la piel

Eva Grant, es el nombre de la chica que reveló que sufrió la censura y "discriminación" por parte de la app, pues debido a que su piel presenta problemas de acné, TikTok consideró que sus vídeos eran "espantosos".

“No les quedaba bien por mi piel, porque era un contenido espantoso”, le dijo Eve a BBC Radio York.

De acuerdo con la joven, quien hace un tiempo ganó un concurso de belleza en Inglaterra, explicó que en sus publicaciones ella se asegura de no violar ninguna de las reglas de la aplicación, pero aún así fue cancelada su cuenta y el motivo tenía que ver con el acné que padece.

“Todo lo que publiqué, me aseguré de que cumpliera con las pautas, no tenía palabrotas, no contenía nada; incluso verifiqué todo con mi madre de antemano”, detalló la joven quien en su perfil @porefeccionx aborda temas de la piel.

En la entrevista con el medio internacional, la joven manifestó que luego de que le cancelaron su cuenta de TikTok, decidió crear una nueva al día siguiente para continuar hablando de cómo sobrelleva el acné quístico que sufre desde hace unos años.

“El hecho de que tengas imperfecciones en el exterior no significa que no seas hermosa”, destacó Eva Grant, quien participa en concursos de belleza a pesar de la afección que continúa sufriendo su rostro.

Tras la difusión de esta denuncia, en redes sociales internautas consideraron reprochable la censura de la app, pero sobre todo criticaron que la red social trate de ocultar a personas reales que buscan visualizar problemas que cientos de personas comparten.

Como era de imaginarse, la decisión de la aplicación provocó indignación entre los usuarios, por lo que tras varias quejas la cuenta de la joven fue reestablecida en 48 horas.

Por su parte, un vocero de la compañía de TikTok mencionó que tras el restablecimiento de la cuenta de la influencer espera que ella y más personas sigan usando la app para compartir mensajes motivacionales y consejos de gran utilidad para los usuarios.

“Esperamos que ella [Eva Grant] continúe usando TikTok para ofrecer aliento y consejos a otros, y para compartir su historia”, escribieron desde la red social tras el revuelo que provocó la suspensión de la cuenta de la joven con acné.

Cabe destacar que según el portal Mayo Clinic, el acné es un trastorno de la piel que ocurre cuando los folículos pilosos se tapan con grasa y células cutáneas muertas.

¿Qué es el acné quístico?

En el mismo sitio antes mencionado se indica que el acné quístico, es la forma más grave de acné y se genera cuando se acumulan células cutáneas muertas y grasitud dentro de los folículos capilares.

La rotura que produce en la piel puede formar inflamaciones similares a un forúnculo.

