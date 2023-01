Qué es la ''Green Card'' y cómo se solicita la residencia en Estados Unidos

¿Uno de tus propósitos de Año Nuevo es trabajar en Estados Unidos? Aunque parezca ''milenario'' el sueño americano continúa siendo una de las metas a cumplir no solo de migrantes que hoy esperan asilo en la frontera con el país norteamericano, sino también de profesionales que buscan sueldos competitivos y poder trabajar en lo que estudiaron.

Para poder vivir o trabajar en los Estados Unidos uno de los requisitos que permiten tener una residencia permanente es la llamada "Green Card" o "tarjeta verde".

Se trata de un permiso de residencia permanente en Estados Unidos, que se otorga bajo circunstancias muy particulares, pues no todos pueden solicitarla.

¿Qué es la ''Green Card''?

Aquellas personas no estadounidenses que buscan quedarse en el país, deberán conseguir la tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos, llamada “Green Card”, una tarjeta que es un tipo de Visa ilimitado que puede abrir la puerta a obtener la ciudadanía estadounidense.

Aunque hay diferentes tipos de Visa, contar con la Green Card es la mejor opción para no tener problemas de permanencia en Estados Unidos.

Cabe mencionar que la residencia permanente no equivale a la nacionalidad estadounidense, aunque brinda una estancia indefinida en Estados Unidos. Sin embargo, los ciudadanos deben renovar la "Green Card" cada10 años.

También es de mencionar que existen diferentes formas para obtener la residencia permanente en Estados Unidos.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la ''Green Card''?

Las personas que deseen obtener la residencia permanente en Estados Unidos pueden hacerlo a través de las siguientes opciones:

Familia

Empleo

Inmigrante especial

Refugio o asilado

Víctimas de trata humana

Víctimas de abusos

¿Cómo se obtiene la residencia en Estados Unidos por familia?

De acuerdo con el sitio de migración de Estados Unidos, este tipo de visa permanente se obtiene de la siguiente manera:

Si es cónyuge de un ciudadano estadounidense;

Hijo soltero menor de 21 años de un ciudadano estadounidense;

Padre de un ciudadano estadounidense que tiene al menos 21 años de edad.

No obstante, también se puede acreditar una permanencia en el país en caso de que se esté comprometido con un ciudadano estadounidense, en todo caso de deberá solicitar visa de no inmigrante K-1; en caso de que la persona que solicita esta visa tenga un hijo de una relación anterior a la del ciudadano norteamericano, entonces se deberá solicitar una visa de no inmigrante K-2.

¿Cómo se obtiene la residencia en Estados Unidos si voy a trabajar?

Existen al menos tres categorías principales para solicitar trabajo en Estados Unidos como migrante, que a su vez mantiene subcategorías según sus especialidades:

Es un trabajador inmigrante de primera categoría de preferencia, aquellos que tienen habilidades extraordinarias en ciencias, artes, educación, empresas o deportes. estos pueden ser:

Es un profesor o investigador destacado.

Es un gerente o ejecutivo de una compañía multinacional y cumple con ciertos criterios.

Los de segunda categoría de preferencia, son aquellos que cuentan con un posgrado en los mismos rubros antes nombrados (ciencias, artes...).

Es un trabajador inmigrante de tercera categoría de preferencia, quienes cuentan con algún adiestramiento en materia laboral o que han cursado algún grado de estudio, como bachillerato o universidad) en Estados Unidos.

La residencia está abierta para médicos, así como inversionistas migrantes con al menos $1 millón (o $500,000 en un área de empleo determinado) depositados en empresas comerciales que generen empleos en Estados Unidos.

No obstante, se consideran migrantes especiales aquellos que se encuentran en el país con fines religiosos, son jóvenes estudiantes, refugiados políticos, representantes de medios de comunicación que desempeñan un trabajo permanente como corresponsales en el país, así como empleado de una organización internacional elegible o de la OTAN.

¿Quiénes son elegibles para la residencia en Estados Unidos?

Se puede ser elegible para registrar una Tarjeta de Residente Permanente si ha residido continuamente en Estados Unidos desde antes del 1 de enero de 1972.

¿Para qué sirve la ''Green Card''?

De acuerdo con información de varios sitios, entre sus muchas ventajas se encuentra la entrada sin restricciones al país, la posibilidad de vivir libremente en cualquier estado y la opción de solicitar la nacionalidad estadounidense tras un periodo de 3 a 5 años.

Cabe recordar que la "Green Card" no es sinónimo de nacionalidad estadounidense y que también puede ser revocada si el titular comete alguna infracción o delito en el país.