Inundaciones en California, con saldo de casi 10 mil personas reubicadas y 12 fallecidos

SANTA CRUZ.- Casi 10 mil personas fueron desalojadas por las inundaciones en California registradas este lunes 8 de enero de 2023 que también causaron deslaves y bloqueos en caminos debido a escombros y árboles caídos.

La serie de tormentas que afecta al estado ha causado la muerte de al menos 12 personas hasta el momento.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que un “desfile implacable de ríos atmosféricos” así como largas columnas de humedad se extienden hacia el Pacifico y arrojarían cantidades “asombrosas” de lluvia y nieve.

Las lluvias previstas para los próximos días se dan después de las fuertes tormentas que la semana pasada dejaron sin electricidad a miles de ciudadanos, inundaron calles y azotaron la zona costera.

??VIDEO: Santa Barbara, California flooding pic.twitter.com/SZUcetnbca — Breaking News (@NewsJunkieBreak) January 10, 2023

Inundaciones en California generan evacuaciones masivas

El jefe de policía del condado de Santa Barbara, Bill Brown, informó que la decisión de evacuar a casi 10 mil personas "se basó en la tasa continuamente elevada de precipitaciones sin indicios de que la situación cambie antes del anochecer”.

Los arroyos se estaban desbordando, muchos caminos quedaron inundados y un gran deslizamiento de lodo bloqueó ambos carriles de la autopista 17 en dirección sur, una ruta clave hacia Santa Cruz desde el área de la bahía de San Francisco.

Los vehículos en la zona fueron enviados de regreso en la parte más elevada del trayecto mientras las cuadrillas limpiaban el lugar.

??????????????????????Ventura County, California: Arroyo seco no more. This is the former dry gulch river crossing in the Ojai land conservancy. It’s now about 12 -15 feet below this raging river. ? pic.twitter.com/Z2F0RiycbA — Carlos Alberto Pichardo (@401PICHARDO) January 9, 2023

Los últimos reportes indican que decenas de miles de personas seguían sin servicio eléctrico, mientras que algunas escuelas suspendieron sus actividades por el resto de la jornada.

El Servicio Nacional de Meteorología reportó hasta 20 centímetros de lluvia en las últimas 12 horas, y se pronostican más lluvias antes de que el más reciente sistema de tormentas abandone la zona.

Crazy footage from the Bomb Cyclone that hit California's coast over the past few days.

??Santa Cruz, California

?? zealandhunter IG pic.twitter.com/mKZw76AodJ — iloveitalyy (@iloveitalyy) January 9, 2023

En Montecito, una de las regiones más afectadas y ubicada entre las montañas y la costa del Pacífico, es un área donde viven celebridades como Oprah Winfrey y los exduques de Sussex, Enrique y Meghan Markle.

Stay safe Southern California. This storm is just getting started.



View near my home. pic.twitter.com/Vmszjk8mrn — Mark Lynch (@marklynchdev) January 9, 2023

Declaran estado de emergencia en California

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió una declaración de emergencia este lunes 9 de enero para apoyar la respuesta de los servicios de emergencia a la tormenta así como los esfuerzos para el apoyo de una docena de condados, incluidos Sacramento, Santa Cruz y Los Ángeles.

Thank you, @POTUS for the swift approval of an Emergency Declaration. https://t.co/TeisuXrt1A — Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 9, 2023

Por su parte, el gobernador Gavin Newsom confirmó que 12 personas murieron como resultado del clima violento en los últimos 10 días. También advirtió que las tormentas de esta semana podrían ser más peligrosas que en días pasados e instó a la gente a mantenerse en casa.