Los rescatan con vida tras 84 horas después del sismo en Turquía

ANKARA (EFEy AP).— Los equipos de rescate liberaron de los escombros a dos hermanos, de 5 y 11 años, que llevaban 84 horas atrapados entre las ruinas de un edificio en el sureste de Turquía. Ambos menores fueron hospitalizados para hacerles pruebas médicas, informó la cadena NTV.

Los equipos de rescate de la provincia de Kahramanmaras escucharon primero voces y luego concentraron sus esfuerzos en el edificio derrumbado bajo el que estaban los hermanos.

En Hatay otras tres personas fueron rescatadas con vida tras 84 horas bajo los escombros, informó la agencia de noticias Anadolu.

Entre los salvados se encontraban dos menores, Mahir, un niño de 12 años y Hilal, una niña de 8, que sobrevivieron bajo los escombros más de 80 horas.

La madre estaba con ellos y se le oyó decir que primero liberaran a sus hijos. No hay noticias de si la madre fue rescatada o no.

Los rescatistas están esforzándose al máximo en estos momentos porque los expertos advierten que después de 72 horas comienzan a perderse las esperanzas de encontrar a supervivientes.

Los terremotos del lunes habían dejado hasta ayer unos 20,000 muertos, de ellos 16,170 se contabilizan en Turquía y 3,192 en Siria. El presidente turco declaró que este es “el desastre del siglo”.

El sismo afectó una zona que alberga a 13.5 millones de personas en Turquía y a una cifra desconocida en Siria. Incluso con un ejército de personas que participan en las labores de rescate, los equipos tuvieron que escoger los sitios donde iban a ayudar.

Las imágenes tomadas desde el aire mostraban el alcance de la devastación, con barrios enteros de rascacielos reducidos a metal retorcido, hormigón pulverizado y cables expuestos.

En Adiyaman, periodistas de The Associated Press vieron a una persona suplicando a los rescatadores que buscaran entre los escombros de un edificio donde habían quedado atrapados sus familiares. Estos se disculparon, señalando que no había nadie con vida allí y que tenían que dar prioridad a zonas donde podría haber sobrevivientes.

Un hombre que sólo se identificó como Ahmet por temor a represalias del gobierno, dijo a la AP más tarde: “¿Cómo puedo ir a casa y dormir? Mi hermano está allí. Podría seguir vivo”.

La cifra de muertes por el terremoto de magnitud 7.8 del lunes eclipsa los más de 18,400 decesos registrados en el sismo de 2011 en Fukushima, Japón, que ocasionó un tsunami, así como a la cantidad calculada e 18,000 personas que murieron en un sismo cerca de Estambul, Turquía, en 1999.

La cifra actualizada, que se tiene previsto que siga aumentando, incluye más de 17,600 personas que fallecieron en Turquía y más de 3.300 que perdieron la vida en Siria. Decenas de miles más resultaron heridos.

Aunque los expertos señalaron que la gente podría sobrevivir por una semana o más, las probabilidades de encontrar sobrevivientes en las gélidas temperaturas eran escasas. Mientras los equipos de emergencia y familiares excavaban entre los escombros, y en ocasiones encontraban gente con vida, las labores de rescate empezaron a centrarse en la demolición de estructuras inestables.

La agencia de noticias DHA transmitió el rescate de una niña de 10 años en Antakya. Señaló que los médicos tuvieron que amputarle el brazo para liberarla y que sus padres y tres hermanos habían muerto. Una joven de 17 años emergió con vida en Adiyaman, y una persona de 20 años fue encontrada con vida en Kahramanmaras por rescatistas que gritaron a una voz “Dios es grande”.

En Nurdagi, una ciudad de unos 40,000 habitantes, a unos 56 kilómetros de distancia del epicentro del sismo, amplias franjas de la urbe fueron arrasadas.

Ayer, un grupo de rescatistas de la Península de Yucatán viajó a Turquía para unirse a la labor de apoyo.