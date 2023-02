Alerta por explosión en Ohio tras descarrilamiento de tren con químicos tóxicos (VÍDEO)

OHIO.- Un potencial desastre ecológico de gran magnitud se registró en Estados Unidos tras el descarrilamiento de un tren con químicos tóxicos, lo que levantó la alarma por la posibilidad de una explosión masiva en Ohio.

El suceso bautizado en redes sociales como “Chernobyl químico” ocurrió el pasado 4 de febrero con el descarrilamiento del tren pero había pasado bastante desapercibido hasta que los químicos inflamables explotaron y generaron una imponente nube mientras los vagones se quemaban.

Medios locales también reportaron la detención del periodista Evan Lambert el pasado 8 de febrero mientras investigaba el incidente lo que llevó a varias teorías de conspiración y dudas sobre las circunstancias del accidente en Ohio y los riesgos a la población.

El pasado sábado 4 de febrero un tren de carga con productos químicos se descarriló en la localidad de East Palestine, cerca de la frontera entre Ohio y Pennsylvania, tras lo cual decenas de vagones cisterna quedaron amontonados junto a las vías.

De acuerdo con los reportes de agencias de noticias internacionales, el tren transportaba químicos como fosgeno y cloruro de vinilo presurizado, un gas altamente inflamable y cancerígeno, que habría causado el incendio de los vagones.

Al día siguiente del siniestro el gobernador de Ohio, Mike DeWine, ordenó la evacuación de residentes en zonas cercanas al accidente después de que se detectará un "drástico cambio de temperatura" en uno de los tanques que podría llevar a una explosión “catastrófica”.

Según informó la televisora local WKBN-TV, entre mil 500 y dos mil residentes de las zonas cercanas fueron movilizadas en la evacuación obligatoria.

Medios locales reportaron que horas antes de la orden de evacuación del domingo se habría registrado el escape de la carga de cloruro de vinilo presurizado causando una explosión y posterior incendio que durante los últimos días ha consumido los vagones descarrilados.

“Ahora existe el potencial de un fallo catastrófico del tanque", informó DeWine el pasado 5 de febrero.

"Aunque los equipos están trabajando para evitar que ocurra una explosión, se recomienda a los residentes que viven dentro de una milla del sitio que abandonen el área de inmediato", dijo el gobernador al ordenar la reubicación de los ciudadanos.

Un reporte de este lunes 13 de febrero indica que los productos químicos restantes habrían sido liberados y quemados de forma controlada para prevenir un mayor daño ambiental y una segunda explosión, ahora masiva.

Reportes de este lunes señalan que la cifra de personas reubicadas subió a cinco mil en la ciudad de Palestina, Ohio debido a la columna de humo que contiene gases venenosos como fosgeno y cloruro de hidrógeno que se formó en la región tras la “quema controlada”.

Cabe resaltar que el fosgeno es un gas toxico, utilizado como arma en la Primera Guerra Mundial, que causa vómito y dificultad para respirar, según informes de The Guardian.

Hasta el momento no se reportan víctimas mortales del siniestro pero expertos han alertado por el riesgo medioambiental que causaría el descarrilamiento del tren y las nubes toxicas tras los incendios.

También se reavivaron las críticas y alarmas por los riesgos que conlleva el transportar sustancias químicas por vías férreas. Tan solo en la región de Pittsburgh en los últimos cinco años se han registrado ocho accidentes ferroviarios con características similares.

En las últimas horas de este lunes se han difundido en redes sociales las imágenes del incendio toxico tras la “quema controlada” incluyendo fotos tomadas por pasajeros de un avión que sobrevoló la zona del accidente en Ohio.

Ohio: Dead fish and cattle being reported as far as 100 miles away from the site.



Journalists covering the story have been arrested.



What the HELL is going on? pic.twitter.com/IWfLutoaRo — Stew Peters (@realstewpeters) February 12, 2023