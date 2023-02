Viral. Por broma en TikTok le quitan su título universitario

Sucedió en Venezuela, donde un grupo de jóvenes decidieron hacer un "trend" (tendencia) en el que les pareció divertido destacar que se habían graduado, la mayoría, sin realmente los conocimientos necesarios para ejercer su profesión.

No obstante, luego de que el vídeo se hiciera viral con más de 500 mil reproducciones y 13 mil comentarios, la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA) -de la que egresó- decidió que era necesario retirarle su título universitario ante su "confesión".

"Me gradué copiando los exámenes", dice Jonathan de Jesús Santos en el vídeo, donde varias compañeras y compañeros de la carrera de enfermería van nombrando cada una de las cosas que no saben hacer después de graduarse.

Al parecer los jóvenes no pensaron que el vídeo se volvería viral y llegaría a las autoridades educativas.

"Cómo olvidar el día que por este video la UNEFA me anuló mi título de enfermería y por eso no he podido ejercer mi carrera", se lee en el video que Jonathan de Jesús subió en su cuenta de TikTok en el que recordó y señaló como injusto el actuar de la universidad, pues anuló su título dentro de otras cosas

Jonathan de Jesus tachó de "injusto" el proceder de las autoridades educativas, que justificaron su proceder argumentando que los jóvenes habían logrado desprestigiar el valor de la universidad, pese a que en el mismo vídeo aparece la etiqueta de "humor".

"Nos implicaron como personas que manchamos el nombre de la universidad. Cuando el video claramente tenía la etiqueta de humor".

''Severo'' castigo por broma en TikTok

En otro vídeo, el joven explica que la UNEFA consideró necesaria una disculpa pública por parte de los involucrados y también tomar un curso de nivelación de un mes, a lo cual él y un compañero más se negaron.

Ante esto, la institución le dio un citatorio para su sede en Caracas, donde -dice- fue tratado de una forma discriminatoria y se le negó su derecho a recibir el título, pese a haber acreditado todas las materias correspondientes de la licendiatura.

Jonathan de Jesús dice que incluso una persona le dijo que él no merecía tener el título de "enfermero", pues consideran que tiene una actitud prepotente al no aceptar la sanción impuesta.

"Dios tiene la última palabra, no la UNEFA", se lee en el vídeo de Jonathan donde explica que su lucha inició en noviembre pasado y a la fecha la universidad de niega adarle la firma que le faltó a su título para poder ejercer su profesión.

Además, hizo un llamado a los jóvenes a luchar contra las autoridades y alzar la voz ante las injusticias que se les impongan.