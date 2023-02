Descarrila de nuevo un tren en Estados Unidos, ahora en Michigan

VAN BUREN, Michigan.— La mañana de jueves, las autoridades informaron que descarriló un tren en el municipio de Van Buren, Michigan.

El departamento de bomberos dio a conocer que, hasta el momento no se han reportado personas lesionadas y que el cargamento del ferrocarril no ponía en peligro la vida de los habitantes de la zona. También señaló que el descarrilamiento ha ocasionado problemas de tránsito, aunque reiteró que no representa ningún peligro para las personas.

El tren, con 30 vagones, de la compañía Norfolk Southern, se salió de la vía cuando pasaba por Van Buren, cerca de Detroit, Michigan.

Los primeros informes señalan que la causa del descarrilamiento pudo ser un choque con otro tren.

Al parecer, solo dos de los 30 vagones volcaron y ya se realizan maniobras para retirarlos con una grúa y todo vuelva a la normalidad.

Activan el protocolo de seguridad establecido

David McInally, jefe de bomberos de Van Buren, explicó que el accidente ocurrió muy cerca de la estación de Riggs Park, en Belleville, donde está la base de Bomberos, por lo que de inmediato se activó el protocolo de seguridad establecido.

En las últimas horas han aumento las críticas contra la compañía Norfolk Southern por lo ocurrido en East Palestine, Ohio, el pasado 4 de febrero.

Este nuevo accidente ha puesto a la compañía en el ojo del huracán, después de que el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden culpó a la empresa de lo ocurrido.