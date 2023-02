Docena de mujeres 'se cuela' a una boda para exponer al novio como infiel: ''Hoy te destruimos''

TOKIO.- Un grupo de 12 mujeres se dieron cita en la boda de quien fue novio de todas ellas para exponerlo por haberles sido infiel cuando eran pareja.

El suceso ahora viral ocurrió en China cuando una docena de mujeres llegó a la boda de un hombre identificado como ‘Chen’ con una manta que exponía sus infidelidades enfrente de su novia y las familias de ambos.

“Somos el equipo de las ex novias de Chen. Hoy te destruiremos”, decía al cártel con el que irrumpieron a la ceremonia matrimonial.

Al enterarse que su exnovio contraería matrimonio, un grupo de mujeres irrumpió en el evento como venganza por el engaño que todas sufrieron durante su relación con el joven.

Molestas porque todas fueron novias de ‘Chen’ y todas sufrieron una infidelidad de su parte, pero sin revelar como o cuando se pusieron de acuerdo para colarse a la boda, decidieron exponerlo en frente de sus amigos y familia, pero principalmente su prometida.

In China , all his exes, whom he cheated on, came to the guy's wedding .



The poster reads " We are the former girls of Chen Sun and today we will destroy you." pic.twitter.com/PvZqxU11uz