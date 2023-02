Dan asilo político a un piloto cubano que llegó a Florida

MIAMI (EFE).— El levantamiento popular en Cuba el 11 de julio de 2021 (11J) y la posterior orden de enfrentarse a los manifestantes con palos dada por el presidente Miguel Díaz-Canel, llevaron al cubano Rubén Martínez Machado a abandonar la isla en una avioneta de fumigación rumbo al sur de Florida, afirmó ayer el joven piloto tras obtener el asilo político.

Martínez Machado, de 29 años y detenido desde octubre pasado cuando aterrizó en una pista en medio de los Everglades, en el sur de Florida, afirmó en una rueda de prensa que Díaz Canel ya perdió cualquier tipo de credibilidad ante el pueblo cubano.

“Cuando vi que ordenó una guerra civil, me di cuenta de que aquello no tenía sentido ninguno. Quería que me vieran las personas y vieran lo que está sucediendo en Cuba, aunque tampoco esperé estar tanto tiempo preso”, señaló el joven piloto que llegó a Estados Unidos en una avioneta An-2 de la era soviética.

“Después de las protestas de 11 de julio y que Díaz-Canel ordena ese enfrentamiento contra el pueblo, ya perdió toda la credibilidad que podía tener en algún momento, eso fue lo que me motivó a irme, porque marcó un antes y un después”, reiteró.

Tuvo miedo

“Quería sentar un precedente con este vuelo para que las personas se dieran cuenta de la realidad de la isla”, añadió junto a sus abogados al salir en libertad del Broward Transitional Center, un centro de detención en Pompano Beach, sur de Florida, perteneciente a Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Según narró Martínez Machado, tuvo miedo durante el trayecto. “Volaba bajito y siempre mirando si había alguien siguiéndome que me pudiera tumbar, aunque luego pensé que me daba igual si me tumbaban”, recordó.

Tal como informaron en su momento medios de Miami, Martínez voló procedente de la provincia de Sancti Spíritus, en el centro de Cuba y situada a más de 185 millas (más de 300 kilómetros) al este de La Habana y, poco después de aterrizar fue puesto a disposición de la gubernamental Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) estadounidense.

“En Cuba vivir es cruel, el régimen está abusando de las personas. Aun yo, siendo piloto, tenían un salario de 40 dólares al mes (735 pesos mexicanos) y con eso no se puede vivir”, puntualizó.

Según narró el piloto de la empresa estatal de aviación agrícola ENSA, en la isla él estuvo detenido en dos ocasiones, en una de ellas, en 2020, por discutir con unos policías que según manifestó “estaban cometiendo un abuso”.

Sus abogados señalaron que todo lo que hicieron durante el proceso de obtención de asilo fue “demostrar todo a lo que Rubén se exponía si regresaba y cómo los cambios en las leyes en Cuba han sido hechos para juzgar al señor Martínez Machado”.

“Ahora mi mayor temor es que quieran ensañarse con mi hermana y con mi madre”, señaló el piloto, quien, anticipó, se establecerá en Texas para conseguir el primer trabajo que aparezca, aunque su sueño es volver a la aviación.