Abby Choi, influencer ultimada por su exmarido y su familia para quedarse con su fortuna

HONG KONG.- La modelo e influencer Abby Choi Tin-fung fue ultimada y descuartizada por la familia de su exmarido, quienes estaban en busca de su fortuna, según reportaron medios locales en China.

Según informaron medios en China, la joven influencer fue vista por última vez el 21 de febrero cuando debía recoger a su hija a su escuela pero nunca llegó.

La policía de Hong Kong dio a conocer el asesinato y desmembramiento de la influencer de 28 años después de una discusión con la familia de su expareja por la administración de su fortuna calculada en "varias decenas de millones" de dólares.

Los restos de Abby Choi fueron hallados en varias ollas, macetas y recipientes en una nevera: "El apartamento fue preparado meticulosamente por asesinos a sangre fría", declararon las autoridades chinas.

De acuerdo con el superintendente de la policía Alan Chun, los restos de la influencer en una nevera en una casa de campo alquilada por su exsuegro a las afueras de Hong Kong junto con sus documentos de identificación 48 horas después de su desaparición.

Las autoridades señalaron que el descubrimiento se logró al detectar y comprobar los testimonios falsos y mentiras de la familia política de Abby Choi durante un interrogatorio.

Las autoridades hallaron los restos de Abby Choi dentro de la nevera en la casa alquilada en la Tai Po, donde localizaron dos ollas con lo que podría ser restos de tejido humano, una sierra eléctrica y una picadora de carne además de impermeables, guantes y máscaras.

En las ollas incautadas se encontraron costillas, cabellos y restos humanos. Patólogos también identificaron un pequeño número de huesos humanos.

Varias extremosidades de Abby Choi, cuyo cuerpo habría sido disecado, se localizaron dentro de la nevera, pero informes preliminares indicaron que todavía se están "buscando la cabeza y las manos".

Los últimos informes indicaron que se encontró un cráneo en una maceta en la casa rural; se sospecha que pertenece a la joven influencer.

Las autoridades informaron que el exesposo y exsuegro de la influencer fueron detenidos por cargos de asesinato ayer sábado 25 de febrero, mientras que su exsuegra enfrenta un obstrucción a la justicia.

Este domingo 26 de febrero también fue detenida una mujer, señalada como la amante del exsuegro, quien presuntamente habría alquilado la casa rural donde se escondían los restos de la influencer y alquilar una segunda casa para esconder al exmarido.

Otra versión de medios locales apunta a que el cuatro detenido fue el excuñado de la influencer. Todos comparecerán ante los tribunales mañana lunes 27.

Watch: #HongKong police say they have charged three people in connection with the murder of 28-year-old model #AbbyChoi, whose legs were found in a refrigerator in a house on the city’s outskirts along with tools used for dismembering bodies.https://t.co/YFxaEirCoG pic.twitter.com/IVyARFvFI8 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 26, 2023