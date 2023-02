Cartas de despedida de gemelas argentinas revelan lo que vivían: sufrían acoso y transfobia

MÉRIDA.- El pasado 21 de febrero, dos hermanas gemelas de 12 años, originarias de Argentina, se arrojaron por el balcón de un edificio en Barcelona, en la zona de Sallent. Iván (Alana) perdió la vida instantáneamente, mientras que Laila se encuentra en estado grave. El caso tomó otra dirección cuando se revelaron las impactantes cartas que dejaron, antes de decidir acabar con su vida juntas.

Las hermanas pertenecen a una familia de origen argentino, que llevaría poco más de dos años en esta población. En primera instancia los agentes investigaron si el suceso se debía a una caída accidental, pero tras hallar unas cartas se supo que las dos menores saltaron al vacío voluntariamente.

El Ayuntamiento decretó tres días de duelo y suspendió todos los actos públicos programados, incluidas las celebraciones del carnaval.

Gemelas argentinas intentaron suicidarse en Barcelona

Varios medios catalanes han revelado que el informe policial confirma las versiones sobre que las dos adolescentes sufrían bullying o acoso escolar por parte de algunos de sus compañeros, y también de que una de ellas había comunicado a su círculo de amistades que se sentía un niño y quería que le llamaran Iván.

De hecho, el Observatorio contra la Homofobia de la región española de Cataluña ha calificado de "asesinato social" la muerte de esta menor. En el marco de su investigación, la Policía ha tomado declaración a familiares de las gemelas, a su entorno, a sus amigos y a los responsables del instituto en el que estudiaban para tratar de aclarar lo ocurrido.

Los agentes también indagan, entre otros aspectos, si las menores, de origen argentino y que residían junto a sus padres en Sallent (provincia de Barcelona) desde hace unos dos años, tenían problemas de integración.

Según las fuentes, todo apunta a que fue la hermana que se hacía llamar "Iván" la que tomó la iniciativa para acabar con su vida saltando por el balcón desde un tercer piso, mientras que su gemela Laila, saltó como muestra de solidaridad.

Laila sobrevivió al intento de suicidio y fue trasladada en estado grave al hospital Parc Taulí de Sabadell, donde permanece hospitalizada. De acuerdo con las declaraciones de un vecino y familiar que habló con el medio español Días Tele, la menor no sufrió ningún impacto en la cabeza y gracias a eso habría sobrevivido.

De acuerdo con una información publicada por el diario La Vanguardia,la menor que se planteaba un tránsito de género, Alana o como ella prefería, Iván, aún no había comunicado a sus padres este deseo, algo que encaja con las declaraciones en este sentido de sus abuelos en la Argentina. De hecho, el día antes de la tragedia, el pasado lunes, tenía una cita con una psicóloga de la Fundació Althaia de Manresa, en la que quería abordar cómo explicárselo a sus padres.

Sin embargo, perdió el autobús de las siete y media de la mañana que debía conducirla a la ciudad vecina. Entonces, telefoneó al consultorio y acordó programar una nueva cita para el lunes siguiente que, desgraciadamente, llegaría demasiado tarde.

¿Que dicen las cartas de Iván (Alana) y Laila, las gemelas argentinas que se suicidaron?

Tras examinar la escena donde ocurrió la tragedia, la Policía halló en el domicilio familiar dos cartas manuscritas de las niñas, que ahora se analizan para esclarecer las causas; según los primeros indicios, se descarta una acción criminal.

De acuerdo con varios medios españoles y argentinos, las niñas escribieron que sufrían acoso escolar por dos motivos, uno por su acento argentino y dos, porque Alana, se había identificado recientemente como Iván y se había cortado el pelo: “me siento incomprendido”, escribió en su carta.

Según una publicación del medio español Telecinco, en el texto dejado por Iván (Alana) la adolescente expresó que se había rendido: “Estoy cansada de que me hagan bullying en la escuela, no lo soporto. Yo quiero ser feliz, pero evidentemente yo esto lo voy a sufrir el resto de mi vida y tomé la decisión de no seguir’”.

En el colegio Alana-Iván recibía de manera peyorativa el apoyo de Ivana, después de haber decidido cambiar su nombre a Iván.

Lo más impactante del caso es que su hermana Leila, gemela, decide acompañarla en su decisión, acabando ella también con su vida:

“Disculpas a todos, ustedes saben de lo que yo amo a mi hermana, yo vi todo el bullying que sufre ella, voy a hacer lo que ella decida. La voy a acompañar adonde ella quiere”, señaló Leila en su propia carta.

La joven habría hablado con abuelo en Mar del Plata, Argentina recientemente, diciendo: “Abuelo quiero volver”. La familia vivía en España desde 2019. Se habían trasladado antes de la pandemia, que los puso en una situación difícil económicamente, de la que se estaban reponiendo recientemente, dado que la mamá había conseguido trabajo como camarera.