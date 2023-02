Periódicos ya no publican cómics de Scott Adams por sus declaraciones

NUEVA YORK (AP).— El creador del cómic “Dilbert”, Scott Adams, vio cómo su proyección se redujo drásticamente cuando decenas de diarios y una importante plataforma para historietas informaron que no publicarán más su trabajo sobre la vida en la oficina por recientes declaraciones racistas.

Los lectores de diarios de Estados Unidos encontraron notas editoriales, y al menos en un caso un espacio en blanco, que les informaban de la decisión de dejar de publicar el popular cómic.

El destino de Adams se selló anteanoche cuando Andrews McMeel Universal, la empresa distribuidora de “Dilbert”, anunció que cortaba su relación con el caricaturista.

Para ayer por la mañana, “Dilbert” ya no se encontraba en el sitio GoComics, que también ofrece otras populares historietas como “Peanuts” y “Calvin and Hobbes”.

Las polémicas declaraciones de Scott Adams

En un episodio de su programa de YouTube del miércoles 22 pasado, Adams describió a la gente negra como integrante de “un grupo de odio” del que los blancos deberían “alejarse”. Varios medios impresos de Estados Unidos denunciaron los comentarios como racistas, intolerantes y discriminatorios y también dijeron que no darán una plataforma para su obra.

Los lectores de “The Sun Chronicle” en Attleboro, Massachusetts, encontraron un espacio en blanco en la edición de ayer donde “Dilbert” se publicaba habitualmente. El periódico informó que dejará el espacio en blanco hasta marzo “como un recordatorio de que el racismo permea en nuestra sociedad”.

Diarios como “Los Angeles Times” y “The Washington Post”, así como otros más pequeños como “The Santa Fe New Mexican” y “The Arkansas Democrat-Gazette”, también han dicho que dejarán de publicar a “Dilbert”.

La tira cómica, que se burla de la cultura de trabajo en las oficinas, apareció por primera vez en 1989.

“Ésta es una decisión basada en los principios de esta organización noticiosa y la comunidad para la que servimos”, escribió el editor de “The Plain Dealer” de Cleveland, Chris Quinn. “No somos un hogar para aquéllos que apoyan el racismo. Definitivamente, no queremos darles apoyo financiero”.

En un comunicado, la distribuidora The Andrews McMeel Universal señaló que apoya la libertad de expresión, pero que los comentarios del caricaturista no eran compatibles con los valores fundamentales de la empresa con sede en Kansas City, Missouri.

“Nos enorgullece promover y compartir muchas voces y perspectivas diferentes. Pero nunca apoyaremos un comentario basado en la discriminación o el odio”, señala un comunicado firmado por el presidente y el director general de la empresa.

Aunque las tiras cómicas de Adams ya no están en GoComics, conserva un archivo extenso en su propio sitio de internet.

En un episodio de YouTube estrenado ayer, Scott Adams dijo que las nuevas tiras de “Dilbert” estarán disponibles solo en su servicio por suscripción en la plataforma Locals.

“Ellos tomaron una decisión comercial, que no considero algo como una censura”, dijo sobre Andrews McMeel Universal. Adams agregó que sus comentarios sobre la gente negra fueron una exageración.

Previamente, Adams se defendió en redes sociales contra aquéllos que dijo “me odian y me están cancelando”. Recibió el apoyo del director general de Twitter, Elon Musk, quien tuiteó que previamente los medios de comunicación “eran racistas contra la gente no blanca, ahora son racistas contra los blancos y asiáticos”.

La polémica

En el episodio del 22 de febrero de “Real Coffee with Scott Adams”, Adams se refirió a un sondeo de Rasmussen Reports que preguntaba si la gente estaba de acuerdo con la afirmación “está bien ser blanco”. La mayoría estuvo de acuerdo, pero Adams señaló que 26% de las personas negras no estuvieron de acuerdo y otros no estaban seguros.

La organización contra la intolerancia Liga Antidifamación destacó que la frase se popularizó en 2017 como una campaña de acoso en redes por integrantes del foro de discusión 4chan, una página famosa donde se colocan mensajes anónimos, y luego comenzó a ser usada por supremacistas blancos.

Rasmussen Reports es una firma de sondeos conservadora que ha usado su cuenta de Twitter para apoyar información falsa sobre las vacunas contra el Covid-19, las elecciones presidenciales en Estados Unidos y el asalto al Capitolio de Washington del 6 de enero de 2021.

Adams, quien es blanco, se refirió en varias ocasiones a la gente negra como integrantes de “un grupo de intolerancia” o un “grupo racista de odio”, y dijo que ya no “ayudará a los estadounidenses negros”.

En otro episodio de su programa en línea del sábado, Adams afirmó que trató de expresar el punto de que “todo mundo debería ser tratado como individuo” sin discriminación.

“Pero también deberías evitar a cualquier grupo que no te respete, incluso si hay gente dentro del grupo que están bien”.

Christopher Kelly, vicepresidente de contenido de NJ Advance Media, escribió que la organización noticiosa cree en “el intercambio libre y justo de ideas”.

“Pero cuando esas ideas se convierten en discurso de intolerancia, se debe fijar un límite”.