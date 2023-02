KAHRAMANMARAS.- La fotografía de un padre que se niega a soltar la mano de su hija fallecida, cuyo cuerpo quedó atrapado entre los escombros del sismo en Turquía, se ha hecho viral en redes sociales.

Se trata de Mesut Hancer, que fue fotografiado sosteniendo la mano de su hija Irmak de 15 años de edad, la única parte de su cuerpo que no está bajo los escombros, después del terremoto en Kahramanmaras, zona cercana al epicentro del sismo que devastó Turquía el pasado lunes 6 de febrero.

#Turkey - Mesut Hancer holds the hand of his 15-year-old daughter Irmak, who died in the earthquake in Kahramanmaras. ?? @AdemAltan3 #AFP pic.twitter.com/69ipyEOcJD

La mañana de este miércoles el hombre también fue grabado en vídeo aun sosteniendo la mano de su hija fallecida.

Ohhh Allah this picture is so utterly heart-breaking. A Turkish father, Mesut Hancer, holding the hand of his dead 15yr old daughter in the rubble of a building crushed by the earthquake Devastating #Turkish #Erdogan #TurkeyEarthquake #earthquakeinturkey #syriaearthquake pic.twitter.com/RCmE95KJdR

Al tercer día de los sismos en Turquía y Siria el frío extremo y las replican disminuyen las esperanzas de los equipos de rescate de hallar victimas con vida bajo los edificios derrumbados tras elevarse la cifra de muertos de cinco mil a 11 mil.

Father Mesut Hancer



He did not let go of his daughter's hand. I have been thinking of the face of his daughter since yesterday.



He posted a photo of himself and his daughter on Facebook.. #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/RLKC5GH87Z