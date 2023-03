Secuestro de niños en Ucrania, esto sabemos del crimen de guerra por el que piden arresto de Putin

KIEV.- La Corte Penal Internacional emitió una orden de aprehensión en contra de Vladimir Putin, presidente de Rusia, por crímenes de guerra, específicamente el robo o secuestro de niños en Ucrania.

Un día antes de la emisión de la orden de arresto contra el mandatario ruso, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también lo acusó de diversos crímenes de guerra, entre los que incluyó la “deportación forzada de niñas y niños”.

Este viernes 17 de marzo, la mencionada corte coincidió en que Putin “es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del de traslado ilegal […] desde las zonas ocupadas de Ucrania hacia la Federación Rusa”.

En su informe de marzo 2023 de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania de la ONU, señalan que las autoridades rusas han cometido varias violaciones a derechos humanos en diversas regiones del mencionado país.

“Muchas de ellas equivalen a crímenes de guerra e incluyen asesinatos deliberados, ataques a civiles, confinamiento ilegal, tortura, violación y traslados y deportaciones forzosas de niños y niñas”, se lee en el informe de la Comisión.

Además denunciaron ataques “indiscriminados y desproporcionados” con armas explosivas en zonas con civiles con una aparente indiferencia por el daño y el sufrimiento de la población civil“, lo que van en contra del derecho internacional humanitario.

El mismo organismo constató el ataque sistemático a infraestructura de Ucrania como instalaciones eléctricas, drenaje, calefacción y telefonía así como el uso de tortura, acciones que “pueden constituir crímenes de lesa humanidad”.

Te recomendamos: Rusia suspende su participación en el tratado de desarme nuclear START III

De acuerdo con organismos internacionales como la ONU, desde la invasión de Rusia a Ucrania aproximadamente 232 mil menores de edad fueron “evacuados” de las zonas ocupadas por el Kremlin y trasladados a territorio ruso.

Al menos 6 mil de esos menores, entre cuatro meses y 17 años, se encuentran en “campos de reeducación” para ser adoctrinados y adoptar la cultura rusa. Cientos de ellos incluso ya fueron dados en adopción a familias rusas.

Esto pese a que la mayoría de los menores en dichos campos de reeducación son reclamados por sus familiares y guardianes legales en Ucrania.

De acuerdo al informe de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale (HRLY) y el Conflict Observatory del Departamento de Estado, los menores están recluidos en 43 centros, según el conteo más reciente.

12 de dichos centros se utilizan como campamentos de verano de organizaciones estatales rusas alrededor del Mar Negro, 7 se encuentran en la península ocupada de Crimea y 10 en las cercanías de Moscú, Kazán y Ekaterimburgo.

Otros de los 11 campos se localizan a más de 800 km de la frontera de Ucrania, dos en Siberia y uno en Magadan, cerca de la costa del océano Pacífico.

Al menos 32 campos “se encuentran comprometidos en esfuerzos sistemáticos de reeducación con el objetivo aparente de integrar a los niños ucranianos en la visión oficial de la cultura y la historia rusa”, señala el informe.

“Rusia lleva a cabo una política criminal consistente de deportar a nuestra gente. Deporta por la fuerza tanto a adultos como a niños. Este es uno de los crímenes de guerra más atroces”, denunció anteriormente Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania.

“En total, más de 200 mil niños ucranianos han sido deportados hasta ahora. Son huérfanos de orfanatos. Niños con padres. Niños separados de sus familias”, acusó.

Zelensky denunció que Rusia desplaza a estas personas de su territorio, reubica a ucranianos en regiones remotas con el objetivo de no “sólo robar personas, sino hacer que los deportados se olviden de Ucrania y no puedan regresar”.

Incluso, el propio Vladimir Putin dijo en varios mensajes anteriores que tenían la intención de “rusificar” a la población ucraniana”.

Apart from Putin, the International Criminal Court in The Hague today also issued an arrest warrant for Maria Lvova-Belova.



The Russian “Commissioner for Children's Rights” has played a major role in the kidnapping of 17 000 Ukrainian children. pic.twitter.com/X3VH2zsYF8 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 17, 2023