Revelan detalles de la adquisición del software espía

La empresa Elite by Carga, de Carlos Guerrero, sentenciado a tres años de libertad condicional en Estados Unidos, acusado de vender software espía con propósitos políticos, fue la misma que vendió e instaló ese sistema en Yucatán, en 2014, por órdenes, al parecer, del gobierno de Rolando Zapata Bello.

Esta compañía habría cobrado 530,000 dólares por sus servicios a las autoridades yucatecas.

En la primera entrega de este informe publicamos que Guerrero y Daniel Moreno, director de Tecnología de Elite by Carga, se declararon culpables en una corte federal de Estados Unidos, de vender ese software espía, que estaba destinado a uso policiaco, a los gobiernos de Baja California y Durango, entre 2014 y 2016, sabiendo que lo usarían para servicios privados.

El equipo de espionaje conocido como “Galileo”, fue fabricado por la empresa italiana Hacking Team y vendido en esos estados y en otros como Yucatán, a través de Elite by Carga, que fungió como intermediaria de la firma italiana.

Miles de documentos y correos electrónicos con información de las operaciones de Hacking Team en todo el mundo, fueron hackeados y publicados en Wikileaks en julio de 2015.

En ellos aparecen detalles de las ventas del software hechas en distintos países, incluyendo México, donde el gobierno federal y los gobiernos de por lo menos siete entidades, entre ellos Yucatán, adquirieron el equipo.

Elías Razur Antonio, director del Observatorio Mexicano sobre las Drogas, que también estudia y analiza los delitos que se cometen entre nuestro país y Estados Unidos, revisó muchos de esos documentos y descubrió los detalles de las operaciones en Yucatán

Por ejemplo, en un correo fechado el 1 de octubre de 2014, se adjunta un archivo comprimido donde funcionarios de Hacking Team envían a directivos de la empresa Elite Tactical, una propuesta comercial para el gobierno de Yucatán.

Esta compañía, que es subsidiaria de Elite by Carga, se especializa en la venta de equipos y uniformes para la policía y era el contacto con la gente cercana a Zapata Bello.

En ese documento, llamado “HT-Galileo-Commercial Proposal Yucatan”, figura la propuesta del programa Remote Control System Galileo hecha por los italianos al gobierno del estado, como usuario final.

La propuesta incluía servicios de instalación, capacitación, mantenimiento en línea y asesoría directa por un precio de 530 mil dólares.

Negación

Cuando Wikileaks divulgó esos documentos, el gobierno de Zapata Bello, como los demás gobiernos que compraron los programas espías, negaron los hechos.

Pero en el caso de Yucatán, dice Razur Antonio, consultado en Ciudad de México, en los documentos filtrados hay muchas evidencias de la relación comercial entre el gobierno yucateco y los proveedores de los programas espías.

Una de estas pruebas, explica, es el correo fechado el 17 de octubre de 2014, enviado por la cuenta corporativa sharepoint@hackingteam.it, con el siguiente asunto: “Alert per Nuovo Ordine Inserito - Government of Yucatan” (Aviso de nueva orden inscrita - Gobierno de Yucatán), y en el que se informa que “Portale Hacking Team Government of Yucatan has been added”, (el portal Hacking Team del Gobierno de Yucatán se ha añadido).

En ese mismo envío se señala que el contrato por medio del cual se cerró la venta del software “Galileo” se firmó el 15 de octubre —el folio con el pedido es el 021.2014— y que el monto fue de 396,109.50 euros (cifra equivalente entonces a 530 mil dólares). Lo firma Simonetta Gallucci, operadora financiera de Hacker Team.

En otro correo del 28 de octubre de 2014, Hacking Team confirma la entrega de un equipo en Yucatán (bajo las siglas YUKI) entre el 10 y el 14 de noviembre de 2014, durante la gestión de Zapata Bello.

Aceptación

En un correo más del 13 de noviembre, se adjunta el certificado de entrega en el que el gobierno de Yucatán acepta haber recibido “10 usuarios y 25 agentes, tres anonimizadores, un inyector de redes, un instalador remoto móvil, así como el servicio de vectores de ataque remoto (exploits) incluido”. El documento está firmado por Eduardo Pardo, por parte de Hacking Team, y por el ingeniero Felipe Uh Palma, en representación del gobierno.

Según Razur Antonio, un día después, en un correo fechado el 14 de noviembre, se detallan los dispositivos entregados a Yucatán, entre ellos un Inyector Táctico de Redes y un Instalador Remoto Móvil. En ese mismo documento, Eduardo Pardo informa que los clientes yucatecos “pudieron realizar dos infecciones exitosas por sí mismos en mis dispositivos objetivo Android y PC”.

El 31 de marzo de 2015, Hacking Team envió a Elite Tactical una propuesta de mejora para el gobierno de Yucatán, que incluía una cotización de otros 25 nuevos agentes a un precio de 100 mil dólares, aunque al parecer esta propuesta no se aceptó, afirma Razur Antonio.

De acuerdo con el entrevistado, en uno de los documentos revisados aparece una larga lista de clientes de Hacking Team, entre ellos el gobierno de Yucatán con la clave “Yuki” y el estatuto de “cliente activo” hasta el 30 de noviembre de 2015. No se tiene información sobre sí “Galileo” continuó activo, luego de esa fecha, señala Razur.

Llama la atención, añade, que la contratación del gobierno yucateco del servicio de Hacking Team ocurrió en el periodo octubre de 2014 - noviembre de 2015, es decir, antes y después de las elecciones locales de 2015, celebradas el 7 de junio de ese año. (Continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA