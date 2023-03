Polémica por TikTok en EE.UU: CEO, Shou Zi Chew, defiende la app ante el Congreso

WASHINGTON.- Shou Zi Chew, director ejecutivo de TkTok, compareció ante el Congreso de Estados Unidos para responder ante los presuntos vínculos de la plataforma con el Partido Comunista de China y defenderse del intento de prohibir la app en territorio estadounidense.

En lo que fue descrito como un interrogatorio “inusualmente intenso”, Shou Zi Chew intentó defender a la red social de las acusaciones sobre espiar, recopilar datos y defender en secreto al Partido Comunista Chino debido a su conexión con ByteDance.

De acuerdo con los congresistas estadounidenses, el hecho de que la empresa matriz de TikTok, ByteDance, tenga fundadores chinos abre la posibilidad de que la app sea utilizada para recopilar información de sus ciudadanos para el partido comunista en China.

Por tal motivo, Estados Unidos prohibió descargar TikTok en los teléfonos móviles gubernamentales y el Congreso analiza y debate varios proyectos de ley para vetar la app en todo el país.

Además de ser señalada como una herramienta de espionaje, los congresistas bombardearon a Chew con ejemplos de usuarios de TikTok, principalmente jóvenes, cuyo contenido promueve el suicidio o acrobacias peligrosas que han causado accidentes mortales.

"Su tecnología está literalmente conduciendo a la muerte", dijo el congresista Gus Bilirakis mientras señalaba a una familia que responsabiliza a TikTok de la muerte de su hijo en una tragedia ferroviaria.

Durante su intervención en el Congreso de EE.UU., Chew confirmó los vínculos de TikTok con China debido a que su matriz ByteDance fue fundada por ciudadanos chinos y reconoció que esto levanta sospechas sobre una posible conexión con el Partido Comunista.

Sin embargo, Chew aseguró a los congresistas que "ByteDance no es propiedad ni está controlado por el gobierno chino y es una empresa privada".

En lugar de vetar TikTok, el ejecutivo destacó que en si empresa "creemos que lo que se necesita son reglas claras y transparentes que se apliquen ampliamente a todas las empresas de tecnología: la propiedad no es la base para abordar estas preocupaciones".

El egresado de la universidad de Harvard agregó que él es singapurense, reside en dicho país y destacó que TikTok está dirigida por equipos ejecutivos en EE.UU. y Singapur, y no se encuentra disponible en territorio continental chino.

Sin embargo, también reconoció que algunos de los datos personales de los estadounidenses están sujetos a la ley china, pero insistió en que dicha situación cambiará “pronto”.

Cuando fue cuestionado sobre si ByteDance ha espiado a estadounidenses dijo: "No creo que espiar sea la forma adecuada de describirlo", sin dar más detalles.

A series of exchanges ??



TikTok CEO Shou Zi Chew: ‘The only face data that we collect is when you use the filters, to have say sunglasses on your face, we need to know where your eyes are.’



GOP Rep. Earl Carter: ‘Why do you need to know where the eyes are?’ pic.twitter.com/cFxtdYNClM — NowThis (@nowthisnews) March 23, 2023