La escalofriante historia detrás del nuevo viral de TikTok ''Ms. Pacman'': el caso de Alejandra Ico

De vez en cuando, los creadores de contenido suelen escarbar en historias poco conocidas o con detalles cruentos para generar vídeos con amplias reacciones, muchas veces haciendo uso del morbo y en pocas ocasiones para generar consciencia sobre un caso particular.

Tal es el caso de la historia detrás de "Ms Pacman", un nuevo viral de la plataforma de TikTok que se basa en un hecho que marcó a Guatemala por la crueldad, pero sobre todo por la terrorífica escena que descubrieron los testigos que debieron acompañar a la víctima en su último respiro sin poder ayudar.

La historia de "Ms Pacman" se basa en el feminicidio de Alejandra Ico Chub, quien fue ultimada a machetazos por su entonces pareja sentimental Mario Tut Ical, en un hecho que quedó grabado en vídeo y fue difundido ampliamente en las redes sociales de Guatemala, donde se dio el caso.

Era el 29 de octubre de 2018, cuando unos gemidos alertaron a los vecinos de la aldea La Isla del Norte, ubicada en San Miguel, en Guatemala. Al asomarse para buscar el origen de los ruidos extraños, los vecinos se encontraron de frente con una macabra escena: Alejandra yacía en el suelo en medio de un charco de sangre, presentaba heridas en la cara, tórax, extremidades superiores y amputación de ambas manos. La mitad de su rostro no estaba.

De acuerdo con información que retoma El Imparcial, pese a la gravedad de las heridas, la mujer se mantenía con vida y pedía ayuda a sus vecinos, quienes llamaron en vano a los cuerpos de emergencia, pues el lugar -argumentaron- no contaba con servicios médicos disponibles y se encuentra en una zona retirada de poco acceso.

Ante esta situación, los vecinos decidieron capturar la agonía de la mujer en vídeo, quien al parecer en sus últimos momentos pudo identificar a su pareja como su agresor, lo que valió a los testigos para poder entregar a la policía tras el fatal desenlace. Alejandra, quien agonizó más de media hora antes de fallecer, dejó en orfandad a tres menores de edad.

Días más tarde, Mario Tut Ical fue detenido por las autoridades cuando pretendía escapar a México, y se le clasificó como un criminal peligroso debido a la gravedad del caso, que ya se había hecho viral en el país tras la publicación del mencionado vídeo. Fue imputado en noviembre de 2018 y por el momento continúa en prisión.

Durante el juicio de imputación, el hombre declaró que mató a Alejandra Ico Chub debido a los celos y a que presuntamente ella le engañaba con otro.

"Ella, mi mujer, había salido de la casa diciéndome que iría con su hermana, así que la seguí y vi que se subió a un camión, me quedé entre el monte viendo, cuando regresó le pregunté donde había estado y lo que me enojó fue que me mintió al decir que estuvo con su hermana, yo sabía que no era así", se lee en sus declaraciones citadas por Prensa Libre.