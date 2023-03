EE.UU. responde a un plan de Rusia en suelo bielorruso

WASHINGTON (EFE).— Estados Unidos afirmó ayer que no ha visto indicios de preparativos por parte de Rusia para el despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia, después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció un acuerdo con Minsk a este respecto.

“No hemos visto ningún movimiento por parte del señor Putin para actuar de acuerdo con lo que ha prometido que iba a hacer”, apuntó uno de los portavoces del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una rueda de prensa virtual.

Asimismo, Kirby dijo que no han visto “indicios” de que Putin “esté inclinado, esté cerca o haya dado señales” de preparativos para usar armas nucleares tácticas en Ucrania.

El portavoz estadounidense advirtió de que eso podría tener consecuencias serias, aunque apuntó que Estados Unidos “no ha cambiado” su postura estratégica de disuasión nuclear.

El sábado pasado, Putin informó de un acuerdo con Bielorrusia para el despliegue de armas nucleares tácticas en territorio de ese país, que comparte frontera con Ucrania.

“Aquí no hay nada extraordinario. En primer lugar, Estados unidos lo lleva haciendo décadas. Emplazó hace mucho tiempo en territorio de sus países aliados, los países de la OTAN, en Europa, su armamento nuclear táctico. Si no me falla la memoria, en seis países: Alemania, Turquía, Holanda, Bélgica, Italia y Grecia”, aseguró en declaraciones a la televisión pública.

Putin subrayó que dicho acuerdo no viola las obligaciones de Rusia sobre no proliferación nuclear y adelantó que el 3 de abril comenzará la instrucción de los militares bielorrusos y el 1 de julio habrá concluido la construcción de un silo para emplazar dicho armamento en el vecino país.