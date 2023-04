Lindsey Graham: Los mexicanos viven en un agujero infernal

WASHINGTON.— Ayer miércoles, después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazara las acusaciones del senador estadounidense Lindsey Graham sobre el tráfico de drogas y la seguridad en el país, el legislador republicano se lanzó contra el gobierno mexicano.

En respuesta al llamado que hizo López Obrador a los estadounidenses, de no votar a favor de los republicanos, Lindsey Graham dijo a los medios, "Yo le digo a la gente de México que recuerde cuando vayan a votar que viven en un agujero infernal, que algunas de esas personas no pueden salir de su casa, que el gobierno mexicano ha perdido control de su propio país".

El senador estadounidense presentó una nueva iniciativa para que las fuerzas armadas de Estados Unidos intervengan en México.

Graham planteó que los cárteles de la droga que operan desde México sean declarados como grupos terroristas, volvió a criticar al presidente López Obrador, al señalar que se debe dejar a un lado la política de seguridad de los "abrazos".

Lindsey Graham aseguro que está dispuesto a permitir una operación en México a cualquier precio: "atacamos a terroristas en todo el mundo para defender a los estadounidenses, así que si tenemos que hacerlo en México lo haremos".

"Mi país no se va a sentar y no hacer nada nunca más acerca del estado narcoterrorista que se creó en México" concluyó Graham.

Republicanos: cárteles, igual a terroristas

Republicanos presentaron ayer en el Senado de Estados Unidos una iniciativa para designar como terroristas a cárteles mexicanos del narcotráfico y afirmaron que “existen vínculos conocidos” entre esas organizaciones con grupos terroristas como Al-Qaeda y el Estado Islámico.

Lindsey Graham, senador por Carolina del Sur, y otros republicanos presentaron la iniciativa de ley NARCOS (Ending the Notorious, Aggressive, and Remorseless Criminal Organizations and Syndicates, o ley para Terminar a las Notorias Organizaciones Criminales Agresivas e Implacables y Sindicatos).

La propuesta es apoyada por Mike Lee de Utah, John Kennedy de Luisiana, Marsha Blackburn de Tennessee, Josh Hawley de Misuri y Steve Daines de Montana.

"Pese a lo que diga el Presidente de México, los cárteles de la droga controlan grandes zonas de México", afirmó Graham.

"Están ganando miles de millones de dólares enviando fentanilo y drogas ilícitas a Estados Unidos, donde está matando a nuestros ciudadanos por miles. Designar a estos cárteles como organizaciones terroristas cambiará las reglas del juego“, recalcó.

Cárteles de la droga que sería considerados como terroristas

El proyecto incluye nueve cárteles que serían designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés): De Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Del Golfo, Los Zetas, Del Noreste, De Juárez, De Tijuana, De los Beltrán-Leyva y La Familia Michoacana o Los Caballeros Templarios.

Indica que estos cárteles cumplen con todos los criterios para ser designados como terroristas, ya que “se involucran en ‘actividades terroristas’, como asesinatos, secuestros, uso de explosivos y armas de fuego, y sus actividades terroristas amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos".

La iniciativa de la oposición estadounidense tendría que ser debatida y aprobada en el Congreso, donde los demócratas poseen la mayoría de ambas Cámaras, y posteriormente firmada por el presidente Joe Biden para convertirse en ley.- (Con información de Guadalupe Galván).