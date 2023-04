Vivir sin violencia es ''aspirar a todo'', dice el papa Francisco

CIUDAD DEL VATICANO.— Este jueves, se dio a conocer el Vídeo del Papa, sobre la intención de oración del Santo Padre para el mes de abril difundido a través de la Red Mundial de Oración del Papa, en este documento, el santo padre considera que” vivir, hablar y actuar sin violencia no es rendirse” sino “aspirar a todo“.

La difusión del vídeo coincidió con la hospitalización del papa Francisco, quien se encuentra ingresado desde ayer miércoles en el hospital Gemelli de Roma por una infección respiratoria, de la que está mejorando progresivamente gracias al tratamiento, según reveló este día el Vaticano.

“Vivir, hablar y actuar sin violencia no es rendirse, no es perder ni renunciar a nada. Es aspirar a todo“, destacó el sumo pontífice de la Iglesia católica en su videomensaje, en el que recordó lo que “dijo San Juan XXIII hace 60 años en la Encíclica Pacem in Terris, la guerra es una locura, está más allá de la razón".