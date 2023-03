Atentado en templo de los Testigos de Jehová; reportan varios fallecidos en Alemania

HAMBURGO.- Un tiroteo en un templo de los Testigos de Jehová en la ciudad de Hamburgo al norte de Alemania dejo un saldo de varios muertos y heridos, según informes de medios locales.

Según informaron medios alemanes, el gobierno de la ciudad confirmó que el tiroteo tuvo lugar en el distrito de Gross Borstel.

La policía alemana respondió a un tiroteo en una iglesia de los Testigos de Jehová a las 21:15 de la noche de este jueves 9 de marzo (hora local) en el distrito de Gross Borstel.

El periódico Bild reportó al menos siete muertos y 25 heridos, ocho de ellos de gravedad. Otros medios reportaron “varios” fallecidos y algunos heridos pero no precisaron cifras.

Al arribar a la escena los oficiales de policía escucharon otro disparo desde un piso superior además no encontraron indicios de que el atacante hubiera escapado de la escena. Se sospecha que el o los perpetradores podrían estar entre los muertos.

