Exigen arresto del Dalai Lama tras polémico vídeo besando a un niño

SUDÁFRICA.- Miembros del partido Luchadores por la Libertad Económica (EFF) pidieron la detención del Dalai Lama por cargos de abuso infantil después de darse a conocer el vídeo besando a un niño durante un evento budista que dio la vuelta al mundo durante el fin de semana.

El partido sudafricano pidió a la India detener y procesar al líder budista tras considerar que su disculpa pública por pedirle a un menor que “chupe su lengua” en un evento público fue “patética” e insuficiente para reparar el daño.

”La patética disculpa publicada [...] por la oficina del Dalái Lama debe ser rechazada con condenación. El abuso infantil no puede ser disculpado”, expresó el partido de izquierda radical en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter.

El partido Luchadores por la Libertad Económica (EFF, por sus siglas en inglés), tercera fuerza política de Sudáfrica, criticó las acciones del Dalai Lama tras viralizarse el vídeo donde besa a un niño en un evento budista y rechazo la disculpa emitida por sus representantes.

“Es revelador que la disculpa se emitiera casi un mes después del deplorable incidente y sólo tras el aumento de la presión por parte de activistas contra el abuso infantil”, indicó el comunicado.

EFF Calls On Indian Authorities To Arrest The Dala Lama, Tenzin Gyatso For Child Abuse pic.twitter.com/SdELZGke3a