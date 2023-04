Â¿Por quÃ© Tupperware, empresa de recipientes de alimentos, estÃ¡ al borde del colapso?.

¿Quién no ve un recipiente de alimentos y de inmediato le viene a la cabeza el apócope tupper aunque se trate de cualquier otra marca? Y es que Tupperware ha sido por casi 80 años una empresa tan exitosa que su nombre se ha quedado en el imaginario colectivo para nombrar a los trastos en los que transportamos colaciones, aunque parece que la racha se le ha terminado y está al borde del colapso.

La multinacional estadounidense, famosa por ser pionera en la creación de recipientes de alimentos herméticos a prueba de aire y agua, está en riesgo de quiebra y lo ha reconocido en un comunicado luego de que el pasado lunes 10 de abril sus acciones tuvieron una caída de casi 50% y sólo tuvo una ligera recuperación el martes 11 de abril.

Ese día Tupperware advirtió sobre su colapso, dijo que lo único que puede salvarla es conseguir nuevas fuentes de financiamiento, las que necesita con urgencia. También reconoció que tiene serias dudas sobre su capacidad para seguir en marcha como empresa. Pero ¿por qué Tupperware está al borde del colapso?

¿Por qué Tupperware, empresa de recipientes de alimentos, está al borde del colapso?

Todo punta a que su talón de aquiles está en una fallida estrategia de comercialización y distribución. Y es que durante su arranque en 1946, Tupperware empleó una que la funcionó a la perfección, mediante las llamadas Fiestas Tupperware, tan célebres en la década de los años 60, donde se invitaba a amas de casa para ofrecer refrigerios mientras se mostraban los productos y se lograban grandes ventas de recipientes de alimentos.

Sin embargo, los tiempos han cambiado y tal parece que la marca no evolucionó al mismo tiempo que el mercado y hoy le cobra factura; pues el fabricante de recipientes de alimentos, Tupperware, ha intentado atraer un público más joven pero no lo ha conseguido del todo, pues el público joven ahora se decanta por productos reutilizables, ya sea por moda o por consciencia medioambiental y ahora se refleja en una franca caída de sus ventas que parece no tener vuelta atrás.

Tupperware usa una fuerza laboral de comercio directo y los vendedores ganan un porcentaje de todos los recipientes de alimentos, además de comercializarlos a través de su página web.

Hace poco empezó a vender sus productos también en las cadenas de supermercados minoristas en Estados Unidos, como Target, con miras a llegar hasta los compradores más jóvenes y ha ampliado su gama de recipientes de alimentos hacia utensilios de cocina, diseñando artículos como una parrilla que funciona en el microondas.

Tupperware, un futuro incierto

Sin embargo, los expertos dicen que sus estrategias para ampliar su mercado y adaptarse a los nuevos compradores ha llegado tarde. Neil Saunders, director general de ventas minoristas de la consultora GlobalData, dijo que Tupperware "fracasó a la hora de evolucionar con los tiempos en cuanto a sus productos y distribución".

Sin embargo, aunque el futuro de Tupperware es incierto, es una realidad que la marca todavía goza de gran reconocimiento en el mercado y que podría atraer la atención de un gigante minorista como Walmart, o incluso de alguien como Amazon.