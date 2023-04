Rey Carlos III "decepcionado" por ausencia de Meghan Markle

CIUDAD DE MÉXICO.- El rey Carlos III se dijo "decepcionado" después de que se diera a conocer que su nuera la duquesa de Sussex, Meghan Markle, no asistirá a la ceremonia de coronación del monarca en la Abadía de Westminster, el próximo 6 de mayo.

El príncipe Enrique (Harry) sí asistirá a la ceremonia mientras que su esposa permanecerá en California, Estados Unidos, cuidando de sus dos hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, según informó el Palacio de Buckingham.

De acuerdo con un informe del diario británico The Sun, el rey Carlos está feliz de que su hijo Harry asista a dicho evento. "Él quería que Harry estuviera allí. Es triste, está muy decepcionado de que no verá a Meghan o a sus nietos, pero entiende la situación", dijo una fuente a The Sun.

La asistencia de Enrique se produce a pesar de la ruptura dentro de la Casa de Windsor provocada por la decisión del príncipe de revelar secretos familiares en su libro "Spare".

Las revelaciones incluyeron detalles de conversaciones privadas con su padre y su hermano mayor, el príncipe Guillermo (William).

Las revelaciones avivaron las tensiones entre Harry y su familia, que se hicieron públicas cuando él y su esposa se mudaron a Norteamérica en 2020.

¿Por qué Meghan Markle no asistirá a la coronación del Rey Carlos III?

Fuentes cercanas a Meghan afirman que hubo muchos factores en su decisión, para no asistir a la ceremonia del rey Carlos III, pero la razón principal fue celebrar el cumpleaños de Archie que cae el mismo día del evento. "Tenían que tomar una decisión que se sintiera genuina y auténtica, especialmente después de todo lo que se ha dicho y todas las cosas que han pasado", detalló la fuente. Sin embargo, se cree que Archie y Lilibet no fueron invitados a asistir a la coronación, que según los informes no fue muy bien recibida por la realeza exiliada.

"Las palabras que Harry y Meghan han dicho sobre la importancia de su familia se están alineando con sus acciones", acotó.

El cumpleaños de Archie fue un motivo de preocupación para Enrique, dijo la fuente. Sin embargo, prometió regresar en cuanto le sea posible para estar con él. "Se preocupan por su familia, así que Meghan se va a quedar (en California, Estados Unidos) y Harry va a apoyar a su padre". Según esta fuente, "es una decisión que tomaron como familia".