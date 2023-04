Mueren casi 20 mil vacas durante explosión en una granja de Texas

CONDADO DE CASTRO.- Una explosión en una granja de Texas causó la muerte de casi 20 vacas lecheras, la cifra más alta por un incidente de esa naturaleza en la historia de Estados Unidos, según informó el Animal Welfare Institute (AWI).

En el accidente también resultó lesionado un trabajador de la granja, según reportó EFE.

Un total de 18 mil vacas lecheras murieron en la explosión y posterior incendio en una granja al norte de Texas la noche del pasado lunes 10 de abril.

El siniestro se registró en South Fork Dairy Farm en Dimmitt, una ciudad del condado de Castro a 112 kilómetros al suroeste de Amarillo en la región norte de Texas.

Informes preliminares apuntan a que un desperfecto en un aparato de la granja habría causado la explosión, que a su vez derivó en un incendio, sin embargo las autoridades no han confirmado el origen del siniestro e indicaron que la investigación continúa.

“La causa del incendio sigue bajo investigación […] el impacto de este incendio puede influir en la zona inmediata y en la propia industria”, dijo Sal Rivera, alguacil del condado de Castro a la televisora KFDA.

Rivera explicó que el incendio se propagó rápidamente a los establos donde las vacas se alimentaban y no pudieron escapar aunque un pequeño porcentaje del ganado logró sobrevivir porque había sido trasladado a una instalación separada.

“Este fue el incendio de un establo más mortífero para el ganado en la historia de Texas y la investigación y la limpieza puede tomar algún tiempo”, explicó el comisario de Agricultura de Texas, Sid Miller.

Te recomendamos leer: Reportan explosión e incendio en gasera de Tijuana; hay varios muertos y heridos (VÍDEO)

Según informaron las autoridades locales, una trabajadora agrícola resultó lesionada al quedar atrapada en el interior de uno de los edificios tras la explosión y el incendio del pasado lunes.

La mujer cuya identidad no ha sido publicada fue trasladada en avión al hospital University Medical en Lubbock. Se reporta que se encuentra en estado crítico.

“Aunque devastador, estoy agradecido de que no haya habido más heridos entre los trabajadores ni ninguna pérdida de vidas humanas”, agregó al enviar sus mejores deseos a la lesionada y sus familiares.

La explosión e incendio que mató a 20 mil vacas en la granja tejana es el peor accidente de dicha naturaleza registrado en Estados Unidos.

“Este trágico incidente es el incendio de granja más mortífero que involucra ganado desde al menos 2013, cuando AIW comenzó a rastrear estos incidentes”, indicó el Animal Welfare Institute a través de sus redes sociales.

This tragic incident is the deadliest barn fire involving cattle since at least 2013, when AWI first began tracking #barnfires. Farms must do more to protect animals by adopting commonsense fire safety measures. https://t.co/e7gnmZqbcy — Animal Welfare Institute (@AWIOnline) April 13, 2023