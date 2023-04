Reo en EE.UU. es 'devorado vivo' por chinches; vivía en condiciones inhumanas

FULTON.- Un reo en EE.UU. llamado LaShawn Thompson y detenido en una cárcel del condado de Fulton, Atlanta perdió la vida debido a una infestación de chinches por la suciedad de la celda en la que vivía.

De acuerdo con medios locales, la celda de Thompson estaba tan sucia que un trabajador de la prisión tuvo que ingresar a ella con un traje de seguridad para la protección contra materiales peligrosos.

En el sitio halló el cuerpo sin vida de LaShawn Thompson, de 35 años de edad.

Reo de EE.UU. es ‘devorado vivo’ por chinches

Thompson fue arrestado el pasado 12 de junio de 2022 por un delito menor de agresión simple. Poco después de su detención, las autoridades determinaron que tenía problemas mentales y fue trasladado al ala de psiquiatría.

"Tres meses más tarde, el señor Thompson fue encontrado muerto en una sucia celda de la cárcel después de haber sido comido vivo por insectos y chinches”, dijo Michael D. Harper, abogado de la familia de Thompson.

El 13 de septiembre, fue visto tirado inconsciente en su celda. Al inspeccionar su cuerpo se dieron cuenta que ya había fallecido.

These are the conditions of the Fulton County Jail, where Lashawn Thompson was found dead, covered in lice and feces. At the time of his death, over 90% of his unit was severly malnourished. EVERY person had lice or scabies.



He was 35 years old. pic.twitter.com/OnQYGgo4ZL — Clara T Green (@ClaraTGreen) April 13, 2023

La celda se encontraba en condiciones inhumanas con suciedad excesiva, al punto que un trabajador entró con un traje de protección y, de acuerdo con el abogado de su familia, una trabajadora de la prisión se negó a darle reanimación cardiopulmonar porque, en sus palabras, “se asustó”.

Tras realizar una autopsia para determinar la causa de muerte, los médicos hallaron una infestación de pequeños insectos en el cuerpo, al parecer chinches, debido a su tamaño.

"This is the most inhumane inmate death I’ve seen."



The family of Lashawn Thompson, an inmate who died inside a Fulton Co. Jail cell last year, is calling for sweeping changes. The 35-year-old's family say he was "eaten alive by insects and bed bugs." Story at 6pm. @ATLNewsFirst pic.twitter.com/vTfeVH7Cd5 — Zac Summers (@ZacOnTV) April 12, 2023

Harper señaló que tanto los oficiales y el personal médico de la prisión se dieron cuenta que la salud de Thompson se deterioraba pero “no hicieron nada para atenderlo o ayudarlo. Literalmente, vieron cómo su salud empeoró hasta que murió”.

Familia de LaShawn Thompson demanda por condiciones inhumanas en la prisión

El abogado Michael D. Harper informó a medios estadounidenses que la familia de Thompson demandará a las autoridades de la prisión de Fulton por las condiciones en las que vivía el treinteañero además exigen una investigación criminal del caso.

“El señor Thomson fue puesto en un lugar que no era apto ni para un animal enfermo,” dijo Harper. “No se merecía esto. Alguien tiene que asumir la responsabilidad por su muerte. La Cárcel del condado de Fulton debe ser cerrada y reemplazada.”

Según informó el abogado, la familia cuenta con fotografías de la celda de Thompson, donde se evidencia que estaba cubierta de suciedad y basuras además señalaron que no tenía padecimientos médicos preexistentes y se encontraba sano al momento de su detención.

En el informe del forense del condado de Fulton, enviado a The New York Post por el abogado, se indica que la causa de muerte de Thompson es “indeterminada” pero confirman que había una “grave infestación de chinches" en su celda.

Fulton County Detention Center! Justice for Lashawn Thompson. The man was eaten alive in their custody! Unacceptable! pic.twitter.com/m2bdGqX0XR — 10BearsHazard (@10Bears1982) April 14, 2023

Por su parte, la Oficina del Sheriff del Condado de Fulton dijo que estaban investigando la muerte del originario de Georgia, e incluso habían aprobado dirigir fondos para detener las infestaciones de insectos y enfermedades en la prisión.

“No es ningún secreto que las condiciones ruinosas y de rápido deterioro de las instalaciones actuales hacen que sea increíblemente difícil cumplir el objetivo de proporcionar un entorno limpio, bien mantenido y saludable para todos los reclusos y el personal”, dice el comunicado.

En total invertirán 500 mil dólares para hacer frente a "chinches, piojos y otras alimañas" en la cárcel y actualizó los protocolos sanitarios.

La familia de Thompson tampoco ha desistido de su petición por una investigación criminal por la muerte del hombre de 35 años, al que aseguraron que se lo "comieron vivo" en una celda mugrosa e inhumana.