Bélgorod, la ciudad de Rusia bombardeada por su propio ejército (VÍDEO)

MOSCÚ.- El ministerio de Defensa de Rusia informó que uno de sus aviones de guerra bombardeó de manera accidental la ciudad rusa de Bélgorod, en la frontera con Ucrania.

El incidente ocurrió a las 22:15 hora local (19:15 GMT) del jueves 20 de abril.

Avión ruso bombardea ciudad de su propio país

Un avión de guerra a ruso, identificado como un bombardero Su-24, accidentalmente descargó una bomba sobre Bélgorod, una ciudad rusa en la frontera con Ucrania.

El gobernador regional, Vyacheslav Gladkov, indicó que la explosión dejó un cráter de aproximadamente 20 metros de diámetro en el centro de la ciudad, en una zona al lado de edificios residenciales y sobre un gran cruce de calles.

Autoridades locales confirmaron que tres personas resultaron heridas y varios edificios sufrieron daños en su estructura tras el impacto la noche de ayer jueves.

Russian MoD admits its own SU-34 "inadvertently" bombed Russian city of Belgorod, creating a massive crater and damaging residential buildings (says no civilian casualties) pic.twitter.com/8AnVEYioCl — Christo Grozev (@christogrozev) April 21, 2023

De acuerdo con los reportes preliminares, dos mujeres fueron trasladas a un hospital para recibir tratamiento médico urgente, además un edificio de departamentos de nueve pisos fue desalojado por posibles daños estructurales.

Bélgorod, ciudad de Rusia bombardeada por su propio Ejército

En redes sociales, ciudadanos rusos compartieron vídeos del momento en que cayó la bomba sobre la ciudad rusa de Bélgorod. La explosión se registró en el centro de la ciudad y dejó varios daños materiales.

Clearer video of a Russian bomb that detonated in Belgorod last night. pic.twitter.com/vZnoFFvq7J — Dmitri (@wartranslated) April 21, 2023

Russian SU-34 plane accidentally dropped a bomb on Belgorod, which was meant for Kharkiv region. Karma can be very special sometimes. pic.twitter.com/avfd6sCz3R — Maria Avdeeva (@maria_avdv) April 21, 2023

El gobierno ruso confirmó daños a edificios en la zona de impacto, y ningún civil fallecido.

Several versions of the explosion in #Belgorod are spreading on the Internet



- KAB (aerial bomb), which was launched by Russians on Kharkiv, did not reach Ukraine.

- The Ukrainian Armed Forces fired a tactical missile or a drone with explosives on board.



Authorities in the… pic.twitter.com/eEFQt6xa5Z — NEXTA (@nexta_tv) April 20, 2023

Maybe it’s a sign for russians to stop??#belgorod pic.twitter.com/bpl84EuSMk — Mariia Kramarenko (@KramarenkoMari3) April 20, 2023

Entre los daños causados por la bomba que se hizo viral fue un auto que fue lanzado hasta el techo de un edificio a causa de la explosión.

In #Belgorod, a car was removed from the roof of a building, which flew there as a result of the explosion yesterday. pic.twitter.com/Zo0Unz9Ym6 — NEXTA (@nexta_tv) April 21, 2023

BREAKING:



Russia admits that it bombed itself by accident tonight.



Russian SU-34 pilot dropped a bomb in the Russian city Belgorod.



The power explosion threw up a car on the roof. pic.twitter.com/HPFuv354BH — Visegrád 24 (@visegrad24) April 20, 2023

El ministerio de Defensa de Rusia señaló que una investigación del incidente está en curso.