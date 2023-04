Biden va por reelección a la presidencia de EE.UU. en 2024

WASHINGTON.- El actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que buscará la reelección en los comicios de 2024.

“Hace cuatro años dije que estamos en una batalla por el alma de Estados Unidos. Y todavía lo estamos”, dijo el demócrata en un vídeo en redes sociales en el que confirmó que volverá a ser candidato a la presidencia de su país.

El anuncio de este martes 25 de abril coincide con el cuarto aniversario del inicio de su campaña electoral que lo llevó a la presidencia en 2020 tras derrotar a Donald Trump, quien también desea buscar la reelección en 2024.

A través de redes sociales, Biden compartió un vídeo titulado ‘Liberty’ para anunciar sus aspiraciones presidenciales por un segundo periodo para “terminar el trabajo” que empezó tras derrotar a Trump en 2020 cuando prometió “unir” a la sociedad y salvar el “alma” de EE.UU.

“Cada generación tiene un momento en el que tiene que defender la democracia. Defender sus libertades fundamentales. Creo que esto es el nuestro. Es por eso que me postulo para la reelección como Presidente de los Estados Unidos”, escribió en Twitter.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly