Hombre de Bélgica toma trágica decisión tras chatear con una Inteligencia Artificial

BRUSELAS.- Bélgica reportó el primer suicidio relacionado con un chatbot de Inteligencia Artificial (IA), lo que causó consternación dentro y fuera del país

Se trató del caso de ‘Pierre’, como se nombró al occiso para proteger su identidad, un universitario en el área de la salud, preocupado por la crisis climática, casado y con dos hijos pequeños.

Fue la viuda de ‘Pierre’, cuyo nombre tampoco fue dado a conocer, quien relató la experiencia a la profesora Mikele de Ketelaere mientras que las autoridades en materia de Digitalización en Bélgica llamó a aclarar las responsabilidades en el caso.

De acuerdo con el relato en el diario La Libre Belgique, ‘Pierre’ pasaba mucho tiempo investigando la crisis climática, un tema que le causaba gran preocupación, por lo que decidió buscar “refugio” en un chatbot llamado “Eliza” de la aplicación estadounidense Chai.

‘Pierre’ comenzó a aislarse cada vez más de su familia y el resto del mundo para tener conversaciones “frenéticas” con el programa creado para simular la redacción humana y responder a las preguntas que los usuarios le hacen.

“Se volvió extremadamente pesimista sobre los efectos del calentamiento global, cuando hablaba conmigo decía que no veía ninguna solución por parte del ser humano a este problema y que su única esperanza era la tecnología y la inteligencia artificial”, relató su viuda.

Without ethics and trust check points, these AI chat bots are dangerous. The developers need to be responsible.



