NASA presenta a la tripulación de la misión 'Artemis' que viajará a la Luna en 2024

HOUSTON.- La NASA dio a conocer a los cuatro integrantes que conforman la tripulación de una nueva misión a la Luna para finales de 2024.

“Esta es la tripulación de la humanidad”, expresó el administrador de la NASA, Bill Nelson, durante el anuncio televisado desde el Control de la Misión de este lunes 3 de abril.

La tripulación de la misión ‘Artemis’ a la Luna , conformada por tres hombres y una mujer, fue escogida de entre 41 astronautas. Canadá tenía cuatro candidatos para el equipo.

El comandante de la misión será el astronauta Reid Wiseman, acompañado por el aviador naval afroestadounidense, Victor Glover, y el canadiense Jeremy Hansen, el único del equipo sin experiencia en viajes espaciales.

La única integrante femenina del equipo es Christina Koch, quien además tiene el récord de la mujer que más tiempo ha estado en el espacio.

“Este es un gran día. Tenemos mucho que celebrar, mucho más que los cuatro nombres que han sido anunciados”, expresó Glover.

