Arresto a Donald Trump: ''El mundo se ríe de EE.UU.'', dice el expresidente sobre caso Stormy

MIAMI.- Donald Tump, expresidente de EE.UU., dio sus primeras declaraciones tras su arresto y lectura de cargos por presunta falsificación de registros mercantiles y sobornos a la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels.

La tarde de este martes 4 de abril, desde su mansión en Mar-a-Lago, Trump respondió a los 34 cargos en su contra en lo que sería el primer caso de un expresidente estadounidense a quien se le imputen cargos penales.

Durante su declaración este martes, Donald Trump aseguró que Estados Unidos “se está yendo al infierno” y reconoció que el proceso penal en su contra se trata de un hecho histórico que “nunca pensó” que pudiera ocurrir.

“El único delito que cometí fue defender a nuestra nación de los que quieren destruirla”, afirmó Trump.

“It’s an insult to our country as the world is already laughing at us” Donald Trump LIVE after the indictment charges. pic.twitter.com/FcgtPJAzHi

Trump, quien presuntamente falsificó registros comerciales en relación a sobornos a la actriz de cine pornográfico Stormy Daniels, aseguró que el proceso en su contra es una “venganza” orquestada por los demócratas.

"Los demócratas me atacaron con investigaciones fraudulentas: La primer farsa del juicio político, la segunda fue el allanamiento ilegal en esta mansión", refiriéndose al cateo de Mar-a-Lago el pasado 8 de agosto de 2022.

Ante sus aspiraciones a la presidencia de Estados Unidos en 2024 , Trump aseguró que la administración de Joe Biden, el FBI y el Partido Demócrata “están usando la justicia para ganar las elecciones”.

Trump: "This Is a Persecution, Not an Investigation"



"They want to settle the case — but I want no part of that." pic.twitter.com/ehGTE9dSqX — The Vigilant Fox ?? (@VigilantFox) April 5, 2023