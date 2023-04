¿Por qué Stormy Daniels debe pagar los gastos legales por caso contra Donald Trump?

Aunque Donald Trump enfrenta cargos penales por los presuntos sobornos a Stormy Daniels, es la actriz quien deberá pagar los gastos legales del expresidente en un caso relacionado de 2018.

Un tribunal de apelaciones en California sentenció que Stormy Daniels debe pagar aproximadamente 122 mil dólares por los honorarios acumulados de los abogados de Trump en el caso presentado en 2018.

La actriz demandó al exmandatario por difamación cuando este negó haber tenido un romance con ella y después amenazarla para ocultar la relación, caso que fue desestimado hace cinco años.

Stormy Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, afirmó haber tenido un romance extramarital con Donald Trump en 2006 tras lo cual le pagaron 130 mil dólares como parte de un acuerdo de confidencialidad.

Dicho acuerdo se habría concretado unos días antes de las elecciones presidenciales de 2016 en las que se postulaba Donald Trump.

Trump negó la existencia de dicho acuerdo, el supuesto amorío con la actriz de cine porno y las presuntas amenazas a Stormy Daniels para mantenerse callada sobre el asunto, asegurando que se trataba de “una farsa total”.

Tras las declaraciones de Trump, la actriz presentó una demanda en su contra por difamación que fue desestimada.

En 2018, el juez de distrito S. James Otero desestimó el caso de Daniels al considerar que las declaraciones de Trump estaban protegidas por la Primera Enmienda.

Te recomendamos: Arresto a Donald Trump: ''El mundo se ríe de EE.UU.'', dice el expresidente sobre caso Stormy

Un comisionado del Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que Stormy Daniels deberá pagar los honorarios acumulados del equipo legal de Trump en el caso de la demanda por difusión.

La corte dictaminó que los abogados de Trump “invirtieron de manera razonable” más de 183 horas en una apelación del caso, sin embargo, rechazó la solicitud por el pago de 5 mil 150 dólares en otros gastos porque no estaban desglosado.

La corte estipuló una multa por $122,000 dólares de honorarios legales del expresidente acumulados durante la fallida demanda.

Dicha cifra se suman a los 300 mil dólares en gastos legales que Daniels tenía ordenado pagar previamente cuando el tribunal de apelaciones confirmara esa indemnización el año pasado, a lo que la actriz afirmó: “Iré a la cárcel antes de pagar un centavo”.

En total, se le ordenó a Stormy Daniels pagar más de 600 mil dólares de los honorarios legales de Trump., según una publicación en redes sociales de Harmeet Dillon, una de las abogadas del expresidente en el caso.

Congratulations to President Trump on this final attorney fee victory in his favor this morning. Collectively, our firm obtained over $600,000 in attorney fee awards in his favor in the meritless litigation initiated by Stormy Daniels. https://t.co/ld7SVvZOp6 pic.twitter.com/1b5P3flxFb — Harmeet K. Dhillon (@pnjaban) April 4, 2023