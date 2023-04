El Papa habla en Disney

MADRID (EFE).— Del aborto a la pornografía o los abusos a menores en la Iglesia, el papa Francisco responde a un grupo de jóvenes con los que se reunió en Roma a instancias del español Jordi Évole para participar en el programa “Amén, Francisco responde”, que estrenó ayer en la plataforma Disney+ en todo el mundo.

Entre los jóvenes, de 20 a 25 años, hay católicos, ateos y un musulmán, una víctima de abusos sexuales en un centro religioso en España, una actriz pornográfica colombiana o una activista argentina a favor del aborto, que le entrega al Papa el pañuelo verde, símbolo de las movilizaciones en pro de su legalización en Argentina.

Estas son las frases más destacadas del Pontífice durante el encuentro que tuvo lugar en junio del año pasado en un espacio de trabajo colaborativo en el barrio alternativo de Pigneto.

Inmigración

“El migrante tiene que ser recibido, acompañado, promovido e integrado”.

“La conciencia de explotación, el fantasma de la esclavitud y el colonialismo están detrás de una política migratoria no madura”.

“Parece que hay migrantes de primera y segunda, los que vienen de Ucrania, ese gran drama, son mejor recibidos que los que vienen de África”.

El pasado de la Iglesia

“Asumir el pasado cuesta y a veces da vergüenza; la coherencia es lo que más nos cuesta a los cristianos, incluso en el Vaticano, a veces encuentro mundanidad en el Vaticano”.

“La reforma de la Iglesia tiene que empezar desde dentro y la Iglesia siempre tiene que ser reformada, a medida que avanzan las culturas, las exigencias van cambiando”.

El capitalismo

“Hay tanta esclavitud hoy como en el pasado, de otra manera. Una mujer en la cola del paro, a la que ofrecen un trabajo de 11 horas por 600 euros al mes, es una esclavitud moderna, la esclavitud del mercado. O una mujer que no se puede quedar embarazada para que no la echen del trabajo, le quitan la libertad de ser madre. Hay esclavitudes modernas que los cristianos tenemos que denunciar”.

El aborto

“El problema del aborto hay que verlo científicamente y con cierta frialdad, cualquier tratado de embriología nos enseña que al mes de la concepción ya está delineado el ADN y los dibujos de los órganos, no es un montón de células que se juntaron, es una vida humana”.

“La pregunta que hay que hacerse, de moralidad, ¿es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema? O si recurro a un médico, ¿es lícito alquilar un sicario para que elimine una vida humana para resolver un problema?”.

“A una mujer que aborta no se la puede dejar sola, hay que acompañarla. Pero conviene llamar las cosas por su nombre. Una cosa es acompañar y otra justificar el acto”.

Abusos a menores

Un joven, Juan, relata su experiencia de abusos en España, un caso archivado por el Vaticano que Francisco se compromete a reabrir.

“Estos casos de abusos con menores no prescriben en la Iglesia (...), es un drama el abuso de menores, no solo en la Iglesia, en todas partes, precisamente donde tienes que cuidar a la gente la destruyes”.

“Agradezco la valentía de denunciarlo, no es fácil y a veces el que denuncia termina siendo acusado”.

“Puede ser que gente (dentro del Vaticano) esté jugando mal, la política es limpiar, tolerancia cero es la política de la Iglesia”.

Mujer e Iglesia

“Es un problema teológico, hay dos líneas en la Iglesia, en el ministerio están los hombres, y en la maternalidad, mucho más importante, las mujeres”.

“La promoción de la mujer va en la línea de su propia vocación de mujer, no en un machismo ministerial, si no, disminuiríamos a la mujer”.

Preguntado por qué una mujer no puede ser sacerdote: “Detrás de tu afán de promoción estás mostrando una adhesión machista, porque te acompleja que la mujer no pueda ser sacerdote; no puede ser dogmáticamente y se priva a la mujer de la cosa más rica que tiene.”

“(La Iglesia) no disminuye a la mujer, la pone en primer lugar pero donde tiene que estar, no es mejor ser sacerdote que no serlo, es muy importante ser mujer en la Iglesia”.