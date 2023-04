Familia Real Británica se reúne para la tradicional Misa de Pascua

LONDRES.- La Familia Real Británica reapareció, casi completa, para asistir a la tradicional Misa de Pascua en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, la residencial real en el condado de Berkshire, Reino Unido.

Esta sería la primera misa que Carlos III preside como monarca del Reino Unido y la Mancomunidad de Naciones tras la muerte de la Reina Isabel II en septiembre pasado.

La Misa de Pascua también coincide con el aniversario 18 del matrimonio entre el Rey Carlos III t la reina consorte Camila Parker Bowles.

?? Members of the Royal Family attended the Easter Mattins service at St George’s Chapel in Windsor this morning. pic.twitter.com/gd21cuZUH1