¿Qué hizo el Dalai Lama? Genera polémica vídeo donde besa a un niño

NUEVA DELHI.- Una polémica se generó en redes sociales por el vídeo del momento en que el Dalai Lama besa a un niño en la boca en pleno evento budista y posteriormente hizo “bromas” con el menor en las que pedía continuar con sus muestras de afecto.

El suceso ocurrió durante un evento de la Fundación M3M en India, en el que el Dalai Lama, Tenzin Gyatso, saludó a 120 estudiantes que habían recibido su título universitario.

"Desde que vine a vivir a la India, he podido conocer a todo tipo de personas, incluidos eruditos y científicos, interesados en los métodos para lograr la paz mental que hemos mantenido vivos", dijo a los jóvenes.

En redes sociales circula un vídeo del momento cuando el líder del budismo tibetano, el Dalai Lama, besa a un niño ante los presentes en un evento budista, lo que generó fuertes críticas e incluso peticiones para exigir que se disculpe por dicho comportamiento.

El Dalai Lama presidia una ceremonia budista frente a un centenar de estudiantes y otros invitados, cuando un menor vestido con un buzo amarillo se acercó a la tarima desde donde dada su discurso el líder religioso.

Los hombres que rodean al Dalai Lama le informan que el menor desea saludarlo, por lo que el líder religioso lo invita a su subir a la tarima.

Pedo-Dalai Lama kissed an Indian boy at a Buddhist event and even tried to touch his tongue, the boy then resisted. What a disgusting scene ??

100% complete inappropriate for any adult to act like this in front of children. This guy is beyond corrupt pic.twitter.com/30eeRpB3yd