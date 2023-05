Legislador de EE.UU. que mintió en su CV enfrenta 13 cargos penales

NUEVA YORK.- Después de que George Santos, legislador republicano de EE.UU., admitió haber mentido en su currículum fue detenido por cargos que van desde fraude hasta el desvío de fondos públicos.

El republicano fue electo al tercer distrito de Nueva York en diciembre pasado, cargo al que se negó a renunciar tras darse a conocer que dio información falsa en CV para “embellecer” su candidatura.

Santos fue detenido este miércoles 10 de mayo, según informó el Departamento de Justicia, y ya compareció ante un tribunal de Nueva York, dieron a conocer medios locales.

George Santos fue detenido y compareció ante una jueza federal después de ser imputado por presunto fraude, lavado de dinero, robo de fondos públicos y falso testimonio para un total de 13 cargos en su contra.

El Departamento de Justicia indicó que Santos es sospechoso de “malversar donaciones de sus simpatizantes, obtener de forma fraudulenta subsidios de desempleo y mentir a la Cámara de Representantes”.

La sesión tuvo lugar en el tribunal de Central Islip, en el condado de Suffok (Long Island) donde el legislador republicano se declaró no culpable y fue puesto en libertad condicional con una fianza de 500 mil dólares garantizada por tres personas anónimas.

