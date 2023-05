Detienen a exmilitar por muerte de un indigente e imitador de Michael Jackson

NUEVA YORK.- El exmilitar Daniel Penny fue arrestado en Nueva York por el asesinato de Jordan Neely, un imitador de Michael Jackson que vivía en situación de cárcel.

Según informaron las autoridades de Estados Unidos, Penny fue acusado del delito de homicidio imprudente tras estrangular a Neely en el metro de Nueva York.

El caso dio pasó a una fuerte polémica y manifestaciones, en ocasiones violentas, en la ciudad debido a que Neely era una persona afroamericana y Penny un hombre blanco.

Exmilitar es detenido por muerte de un imitador de Michael Jackson

Este viernes 12 de mayo, Daniel Penny de 24 años de edad llegó a las primeras horas de la mañana a una comisaría de Policía de Manhattan para ser arrestado. Se espera que comparezca hoy mismo, según informaron medios locales.

Penny habría sometido y estrangulado a Neely el pasado 1° de mayo en un vagón del metro de Nueva York, porque este mostró un comportamiento supuestamente agresivo.

El informe forense indicó que Neely murió en el lugar como consecuencia de esa compresión en el cuello.

I’ve been in touch with Daniel’s team. He’s obviously been down.



The support you all are showing is lifting his spirits.



Don’t let DA Alvin Bragg’s bullshit go unnoticed.



Jordan Neely only received 4 months for attempting to kidnap a 7 year old little girl.



Daniel Penny is… pic.twitter.com/BmVAVUSqVm — Amiri King (@AmiriKing) May 12, 2023

Los abogados del exmilitar sostienen que su cliente actuó en defensa propia y de los demás pasajeros, rechazando que tuviera intenciones de hacerle daño al imitador y menos acabar con su vida.

Tras los hechos que fueron grabados en vídeo por uno de los pasajeros, Penny fue interrogado por la Policía y puesto en libertad, sin embargo, una ola de protestas ocurrió a raíz del caso.

Ahora, Penny está acusado de homicidio en segundo grado u homicidio imprudente, delito con una pena máxima de 15 años de cárcel en Nueva York, de ser hallado culpable,

Protestas por muerte de indigente a manos de exmilitar

De acuerdo con los testigos, el pasado lunes – primero del mes - Jordan Neely de 30 años de edad abordó el metro y estaba gritándole a los pasajeros del vagón cuando Penny lo tumbó al suelo y lo inmovilizó con una llave de estrangulamiento.

El exmilitar habría tenido sus brazos alrededor del cuello de Neely por aproximadamente 15 minutos, pese a que el sujeto había dejado de resistirse.

Medios locales señalan que Neely se encontraba en situación de calle y padecía problemas mentales.

IMAGENES FUERTES.

BREAKING: Full footage reveals former Marine Daniel Penny putting Jordan Neely in 'recovery position', passengers complimenting him.



This needs to go viral. Killers don’t get complemented by strangers and they don’t put people in the recovery position. pic.twitter.com/mYhZsrSW2g — 1776 (@TheWakeninq) May 8, 2023

Tras difundirse el vídeo del incidente, activistas estadounidenses criticaron que nadie actuó para evitar el fatal desenlace pese a que eran varios los pasajeros que miraban la escena e incluso contribuyeron a inmovilizar a Neely.

En las protestas los ciudadanos han exigido que Penny sea llevado ante la justicia por asesinato así como apoyos a personas en situación de calle o con enfermedades mentales.

Breaking: Protesters are now disrupting the subway in NYC for Jordan Neely pic.twitter.com/NSO5UjAs7x — Rebecca Brannon (@RebsBrannon) May 6, 2023

New York City protesters angry over the death of Jordan Neely are threatening to "tear the city down" unless something is done about the marine who killed him. pic.twitter.com/n8h2I598C0 — Ian Miles Cheong (@stillgray) May 7, 2023