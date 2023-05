Exhiben comportamiento 'extraño' de Kamala Harris durante discurso

WASHINGTON.- Circula en redes sociales un vídeo de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, donde tiene un comportamiento ‘extraño’ durante un evento público.

De acuerdo con el Heraldo de México, el momento ocurrió durante una ceremonia de juramento de la Comisión Asesora para el Avance de la Equidad Educativa, Excelencia y Oportunidad Económica para los Hispanos.

Dicho evento tuvo lugar el pasado 10 de mayo en una sala del Edificio Eisenhower, adjunto a la Casa Blanca.

En Twitter se publicó un breve fragmento de Kamala Harris haciendo grandes ademanes con las manos, riendo constantemente y relatando una historia de su infancia.

La vicepresidenta contó como su mamá "no sabía qué pasaba con la gente joven".

“Mi madre solía hacerlo, a veces nos hacía pasar un mal rato y nos decía: 'No sé qué les pasa a ustedes, jóvenes. ¿Crees que acabas de caerte de un cocotero?”, relató la vicepresidenta.

Kamala Harris : "My mother used to, she would give us a hard time sometimes and she would say to us, 'I don't know what's wrong with you young people. You think you just fell out of a coconut tree?' Ha ha ha ha." pic.twitter.com/IX3zUI0yvZ