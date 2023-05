''El milagro no se dio'': Muere uno de los jóvenes argentinos atacados en Oaxaca

OAXACA.- Tres turistas argentinos fueron atacados a machetazos el pasado viernes en Lagunas de Chacahua, una comunidad ubicada en la costa del sureño estado de Oaxaca, según informaron medios locales.

El violento episodio ocurrió mientras se encontraban almorzando en un restaurante de playa y fueron abordados por un desconocido que, sin mediar palabras ni motivo, los atacó con un machete.

Según medios locales personas que estaban presentes intentaron separarlos pero el hombre logró herirlos en cabeza, manos y brazos. Otro medio informó que la madre de uno de los jóvenes declaró que fueron atacados por la espalda.

Como consecuencia de la agresión los amigos Benjamín Gamond (23) y Santiago Lastra (22); y la novia de éste, Macarena González (29), sufrieron lesiones de gravedad.

Los habitantes del lugar trasladaron en lancha a los turistas agredidos hasta el poblado de El Zapotalito, donde llegaron personas de Protección Civil y los llevaron a centros médicos en Puerto Escondido para recibir atención médica.

Según el gobierno municipal de Villa de Tututepec (a la que pertenece Lagunas de Chacahua) y a la comunidad de Chacahua Isla, el agresor es un hombre joven de origen guerrerense, identificado como Cruz Irving Martínez Flores de 21 años, y que llegó al lugar en busca de empleo.

Los jóvenes argentinos habían llegado dos días antes del suceso para tomar unas vacaciones por lo que no conocían a muchas personas en el lugar, un pueblo pequeño donde turistas nacionales e internacionales acuden a disfrutar de la playa.

Muere Benjamín Gamond, uno de los argentinos atacados en Oaxaca

La peor parte de la agresión la sufrió Benjamín Gamound, quién recibió dos machetazos en la cabeza, con pérdida de masa encefálica. Tenía un ojo comprometido y lo más grave fue la cantidad de sangre que perdió, entre que fueron atacados y llegó la ambulancia para hacer el traslado. Pasó bastante tiempo, hizo un shock hipovolémico y entró en un estado crítico, con múltiples transfusiones.

Tras la brutal agresión, Benjamín fue trasladado a un hospital de la capital de México en un avión sanitario. Estaba en coma inducido con un cuadro neurológico muy grave. Los otros dos jóvenes sufrieron lesiones cortantes en manos y brazos y fracturas.

Su familia comunicó la noticia en redes sociales: "La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó".

Benjamín se había instalado en Tulum por segundo año consecutivo para trabajar durante la temporada en el área gastronómica.

En tanto, Santiago Lastra (22) y Macarena Elía González (29), los otros dos argentinos que estaban con Benjamín, se encuentran fuera de peligro. Santiago, sufrió cortes en las manos y una fractura. Macarena, sufrió cortes profundos en la espalda.